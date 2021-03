von Thomas Schröter

Auf dem Weg zu einem leistungsfähigen Glasfasernetz für schnelle Breitband-Internetverbindungen in der Region Geisingen, mit dem bislang unterversorgte Bereiche getilgt werden, ist die Stadt einen wesentlichen Schritt weitergekommen. Die Ende November letzten Jahres beauftragte überarbeitete Strukturplanung liegt mittlerweile vor.

Förderung Die öffentliche Hand kann in Sachen Breitband-Internet nur dann selbst tätig werden, wenn in einem Bereich weniger als 30 Mbits/s verfügbar sind. Für Gewerbegebiete, Schulen, Kitas und öffentliche Gebäude gelten höhere Schwellenwerte. Ziel ist es, in den unterversorgten Gebieten einen Glasfaser-Anschluss bis zu jedem Haus (Fiber to the Building, FttB) zu gewährleisten. Der Regelsatz für die Förderung beträgt 90 Prozent, wovon 50 Prozent vom Bund und 40 Prozent vom Land kommen. Der Eigenanteil der Kommune liegt demnach bei zehn Prozent. (tom)





Dieses auch als Masterplan Breitband bezeichnete Planwerk ist die Grundlage für die Genehmigungsplanung und die Beantragung von Bundes- und Landesfördermitteln. Robert Scholz, Kommunalbetreuer beim von der Stadt Geisingen beauftragten Planungsbüro CEC-Ingenieure, stellte dem Gemeinderat bei dessen jüngster Sitzung die Eckpunkte des Masterplans vor.

Struktur: Der Masterplan berücksichtigt drei Netzwerkebenen. Zum einen das Hauptkabelnetz, sprich: die Ebene zwischen dem Breitband-Zugangsserver (Point of Presence, PoP) und den Verteilern. Zum anderen das Verteilerkabelnetz, das heißt die Ebene zwischen Verteilern und Gebäuden. Und schließlich die Hausanschlüsse. Dem aktualisierten Strukturplan zufolge gliedert sich das künftige Glasfasernetz in drei Versorgungsgebiete mit je einem PoP, der auch die Verbindung zum übergeordneten Backbone-Netz des Landkreises Tuttlingen schafft.

Versorgungssituation: Zur Ermittlung der unterversorgten Gebiete wurde der Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur herangezogen und eine so genannte Markterkundung bei den Netzbetreibern in der Region Geisingen, Telekom Deutschland und Vodafone durchgeführt. Diesen Papierwerten zufolge besteht, wie Robert Scholz ausführte, in den Kerngebieten von Geisingen, Gutmadingen, Kirchen-Hausen, Aulfingen und Leipferdingen eine fast flächendeckende Versorgung von bis zu 200 Mbit/s, während sich die unterversorgten Bereiche, in denen keine 30 Mbit/s erreicht werden, eher in den Außenbezirken, wie beispielsweise Dreilärchen, befinden.





