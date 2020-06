Es gibt in der katholischen Kirchengemeinde Kirchtal-Donau in diesem Jahr voraussichtlich doch einen Firmtermin. Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Pfarrgemeinderates wurde dies durch Pfarrer Adolf Buhl erläutert. Von Freiburg komme kein Firmspender, dies sei definitiv sicher.

Es gibt aber die Möglichkeit, dass die jeweiligen Pfarrer auf Antrag der Pfarrgemeinde beim Erzbischof die Erlaubnis erhalten, die Firmung vorzunehmen, also das Firmsakrament zu spenden. „Wenn wir noch zwei Jahre warten, dann sind vielleicht die meisten Firmlinge nicht mehr da oder in Ausbildung und vielleicht haben sie auch kein Interesse mehr“, so der Pfarrer. Ob er selbst die Genehmigung erhält, ist noch offen, aber eher wahrscheinlich. Als mögliche Termine sind der 11. und 18. Oktober ins Auge gefasst worden, es wären dann an einem Tag 25 und am anderen 26 Firmanden. Diese Aufteilung ist notwendig, um die coronabedingten Auflagen erfüllen zu können.

Anders sieht es mit den Erstkommunionfeiern aus. Die meisten Pfarreien verschieben die Erstkommunionfeiern auf das nächste Jahr in der Hoffnung, dass keine Einschränkungen wegen Corona mehr vorhanden sind. Und wenn doch, muss man sich überlegen, wie man vorgeht. Überlegungen, die weißen Sonntage in einigen Gemeinden mit anderen kirchlichen Festen (Patrozinium in Kirchen-Hausen, Heilig-Kreuz-Fest in Geisingen, Herz-Jesu-Fest in Aulfingen usw.) zu verlegen, wurden wieder verworfen. Am 1. Juli soll ein weiterer Elternabend der Erstkommunikanten stattfinden. Bei dem sollen, wie der Vorsitzende des Gesamtpfarrgemeinderates Gerhard Glunk anregte, durch die Eltern entschieden werden, wie man mit dem Erstkommunionfeiern verfährt.

Kommt man zu einer „kleinen Lösung“ noch in diesem Jahr – keine Prozession, nur wenig Angehörige als Gottesdienstbesucher aufgrund der vielen Auflagen –, dann wäre auch die Zahl der Angehörigen im Gottesdienst begrenzt. Die Alternative dazu ist, die Erstkommunionfeiern auf 2021 zu verschieben – so wie das in vielen Kirchengemeinden der Fall ist. Und zwar verbunden mit der Hoffnung, dann mehr oder weniger coronafrei zu sein.

Und falls im nächsten Jahr die zweite Coronawelle über Deutschland hinweg rollt? „Das ist dann alles abhängig von der jeweiligen Verordnungslage, sowohl von der politischen Seite wie auch von der Kirche“, betont Pfarrer Adolf Buhl. Die beiden Themen wurden bei der konstituierenden Sitzung des Pfarrgemeinderates angesprochen, die wegen des virusbedingtem Abstands im Gutmadinger Gemeinschaftshaus stattfand. Bei der konstituierenden Sitzung nach der Wahl im April standen wieder Wahlen auf der Tagesordnung, es gab viele Posten zu besetzen. Einer davon war der Vorsitzende des Gesamtgremiums, hier wurde Gerhard Glunk im Amt bestätigt.