von Thomas Schröter

Dieselbe Straße, in deren Verlauf zwei praktisch identische Verkehrssituationen auftreten, und zwei Landkreise, deren Verkehrsbehörden für je eine der Gefahrenstellen zuständig sind, aber offensichtlich völlig unterschiedliche Ansätze verfolgen: Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man auf der Kreisstraße zwischen Unterbaldingen und Geisingen unterwegs ist.

Auf der Strecke unterquert die Straße zwei Mal die Autobahn A 81 und die Fahrbahn verengt sich, weil Platz für einen Radweg geschaffen wurde. Bei Unterbaldingen ist das bereits vor einigen Jahren erfolgt, bei Geisingen sind die Arbeiten erst von einigen Wochen abgeschlossen worden.

Geisingen Geisingen atmet auf: Am Mittwoch wird die Kreisstraße wieder freigegeben Das könnte Sie auch interessieren

Doch während die Engstelle bei Unterbaldingen – in diesem Bereich ist die Verkehrsbehörde des Landkreises Schwarzwald-Baar zuständig – mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 Stundenkilometern versehen worden ist, herrscht einige Kilometer weiter – dort hat die Verkehrsbehörde des Landkreises Tuttlingen das Sagen – an der Engstelle bei Geisingen Fehlanzeige, was eine Geschwindigkeitsbegrenzung anbelangt. Diese setzt in Fahrtrichtung Geisingen erst nach der Autobahnunterquerung ein und legt das Limit bei 80 Stundenkilometern fest.

Tempolimit Fehlanzeige: Im Bereich der Autobahnunterquerung bei Geisingen gibt es, anders als bei Unterbaldingen, keine Geschwindigkeitsbeschränkung. | Bild: Schröter, Thomas

Erschwerend kommt hinzu, dass ein neu angelegter Bedarfsüberweg für Radfahrer und Fußgänger in dieser Tempo-80-Zone liegt, die bis unmittelbar vor das Geisinger Ortseingangsschild gilt. Dass dazu auch noch ein Kreuzungsbereich kommt, weil die Straße von und zu Dreilärchen einmündet, macht die ganze Situation alles andere als übersichtlicher.

Geisingen Sie fahren große Umwege: Anwohner ärgern sich über den Schleichverkehr durch die Kreis-Straßen Baustelle Das könnte Sie auch interessieren

So groß die Freude über den neuen Radweg auch sein mag, in Teilen der Bevölkerung und beim Gemeinderat stoßen die bei Geisingen neu getroffenen Regelungen auf wenig Gegenliebe. Das wurde nicht zuletzt bei der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments, in deren Verlauf das Thema hochkochte, mehr als deutlich.

Radfahrer erkennen die Gefahr nicht

„Machen wir uns nichts vor, viele Autofahrer legen die Geschwindigkeitsbeschränkung großzügig aus und rauschen mit mehr als 80 Sachen auf den Bedarfsüberweg zu. Und viele Radfahrer und Fußgänger sind sich nicht bewusst, dass das kein Überweg ist, an dem sie Vorrang haben, sondern dass sie im Zweifelsfall warten müssen, bis sicher ist, dass ihnen die Fahrer tatsächlich das Queren der Fahrbahn ermöglichen“, stellte Stadträtin Claudia Buschli (Aktive Bürger) fest.

Unfälle seien praktisch vorprogrammiert

Unfälle seien, solange die Situation nicht wirkungsvoll entschärft werde, praktisch vorprogammiert. Sie könne zudem auch nicht nachvollziehen, so Buschli weiter, warum die Geschwindigkeitsbeschränkung in Fahrrichtung Geisingen erst nach der Autobahnunterquerung einsetze.

Ortsschild besser positionieren

FW/FDP-Fraktionssprecher Paul Haug beurteilte die Lage ganz ähnlich. Über die von Buschli angeführten Punkte hinaus, brachte er auch die Positionierung des Geisinger Ortsteingangs- beziehungsweise -ausgangsschildes ins Gespräch. „Das hätte doch im Zuge der Straßenbau- und Radwegearbeiten weiter Richtung Ortsausgang und aus Fahrtrichtung Geisingen gesehen, in deutlichem Abstand vor dem Bedarfsüberweg platziert werden sollen“, rief er in Erinnerung.

Kontakt zur Verkehrsbehörde suchen

Die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Martin Numberger an der Spitze soll jetzt im Auftrag des Gemeinderats bei der Verkehrsbehörde des Landkreises Tuttlingen vorstellig werden und darauf hinwirken, dass für den Geisinger Fall eine vergleichbare Lösung gefunden wird wie im Bereich Unterbaldingen.