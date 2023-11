Die Donau im Bereich der Holzbrücke soll „erleb- und begehbar“ gemacht werden. Unter dem Titel „Donau begehbar machen“ gibt es eine Anmeldung für den Haushalt 2024 der Stadt Geisingen. Das Büro Planstatt-Senner hat einige Entwürfe für das Projekt erstellt, keiner der drei hat jedoch den Ortschaftsrat voll überzeugt. Eine Mischung zwischen den Alternativen II und III soll nun nochmals erarbeitet werden, damit die Kosten für die Variante III, die den Ortschaftsräten am ehesten gefiel, noch reduzieren zu können. Dieser Entwurf hat auch die meisten Eingriffe in die Landschaft und ist auch mit 174.000 Euro am aufwändigsten.

„Da kann noch einiges geändert und eingespart werden“, so Ortsvorsteher Norbert Weber in der Ortschaftsratssitzung. Peter Rapp, der als Zuhörer die Sitzung mitverfolgte, stellte die Frage, ob es sinnvoll ist, für Gutmadingen mit 800 Einwohnern ein solches Projekt umzusetzen. Ortsvorsteher Norbert Weber war da anderer Meinung. Es stehe auch einer Ortschaft mit 800 Einwohner gut an, ein solches Projekt zu haben, sagte er.

Für den Haushalt ist ferner als großer Brocken die Asphaltierung des Radweges südlich der Bundesstraße auf dem Programm. „Die Radwegbeschilderung und der Ausbau sind kompliziert“, so Bürgermeister Martin Numberger. Mit Blick in die Zukunft sind Planungsmittel für die Sanierung und den Umbau des Feuerwehrgerätehauses mit 15.000 Euro und die Grundlagenermittlung für einen Vereinsschuppen mit 1500 Euro angemeldet.

Ortsvorsteher Norbert Weber dankte allen Vereinen und Helfern sowie dem Organisationsgremium für die zwei Festwochenenden anlässlich der 750-Jahrfeierlichkeiten. Er konnte erfreut berichten, dass nach einer Mitteilung des Heimatvereins nach jahrelangem Ringen um den Guss der neuen Rathausglocke diese inzwischen gegossen worden sei. Am 4. Dezember wird sie angeliefert und am 16. Dezember noch im Jubiläumsjahr mit einem kleinen Fest eingeweiht.