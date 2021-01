Die Corona-Pandemie hat nicht nur im öffentlichen und privaten Leben Spuren hinterlassen und zu Veränderungen sowie Herausforderungen geführt, sondern auch bei Firmen wie dem Geisinger Medizintechnikunternehmen Trokamed. 1984 von Ernst Hengstler gegründet, 1996 durch Karl-Heinz Tröndle übernommen und zwei Jahre später in Trokamed umbenannt, beschäftigt die Firma derzeit rund 70 Mitarbeiter. Sie ist Expertin für minimialinvasive Chirurgie und Spezialinstrumente für Urologie, Gynäkologie, Lapraskopie und Arthroskopie. Entwickelt und produziert wird ausschließlich in Geisingen.

Geschäftsführer bleibt zuversichtlich

Der Absatzmarkt liegt in Europa, Japan und USA, wie Karl-Heinz Tröndle mitteilt. Die Corona-Pandemie habe durch Kurzarbeit im Sommer und Herbst gut abgefedert werden können. Der Grund sei die weltweite Absage oder Verschiebung von Operationen, und damit auch der geringere Bedarf an hochwertigen Instrumenten, was sich im Auftragsrückgang bemerkbar gemacht habe. Man sei aber nicht untätig geblieben, neue Kunden hätten gewonnen und entsprechende Verträge ausgehandelt werden können. So gehe man zuversichtlich ins neue Jahr 2021.

Dank an drei zuverlässige Mitarbeiter

In einer internen kleinen Jubilarfeier wurden drei Mitarbeiter für 30-jährige Zugehörigkeit geehrt. Uwe Kraus ist verantwortlich für die Oberflächenbearbeitung, Horst Glunz ist verantwortlicher Facharbeiter in der Gruppe Fügen und Lothar Schelling im Bereich der Qualitätssicherung.

Karl-Heinz Tröndle bezeichnete die langjährige Zugehörigkeit und Treue zum Unternehmen als ein starkes Zeichen von Kontinuität und Vertrauen. „Die Trokamed-Familie“, wie er die Firma nennt, „ist stolz auf die drei Jubilare.“ Alle seien verlässliche Kollegen. Jeder habe das tiefe Wissen, welches sich über die Jahre im sich verändernden und wachsenden Umfeld ergeben habe, immer mit den jüngeren Kollegen geteilt, so der Geschäftsführer und Inhaber weiter.

Verkaufsleiterin Silvia Tröndle hob die konstruktiven Anregungen der Jubilare hervor, die sich zudem bei vielen betrieblichen Veranstaltungen eingebracht hätten.