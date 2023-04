Die Freiluft-Festsaison der Region Geisingen startet schon fast drei Jahrzehnte mit dem Wandertreff auf dem Wartenberg, zu dem die Bläserjugend des Musikvereins Harmonie einlädt. Da man vom Wetter her nicht immer auf der buchstäblichen Sonnenseite stand und steht, sorgt der Veranstalter seit einigen Jahren vor und bietet auch bei schlechterem Wetter eine Möglichkeit des Treffens auf dem Geisinger Hausberg mit einem Zelt.

Festpausen auf dem Wartenberg gibt es bei Jubiläen des Musikvereins, so zuletzt 2014 beim 90-jährigen Geburtstag, und auch im nächsten Jahr wird es keinen Wandertreff geben, weil an diesem Wochenende der Verein sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Der Wandertreff hat sich längst in der ganzen Region etabliert; man hat von diesem schönsten Festplatz auch einen Blick in die Baar und die mäandrierende Donau zwischen Gutmadingen und Neudingen. Es ist die 28. Veranstaltung dieser Art, die Musiker der Harmonie auf dem Wartenberg ausführen. Politisch gehört der Wartenberg zur Gemarkung Geisingen, bis 1936 zur damaligen Gemeinde Wartenberg, die zusammen mit den Einwohnern des Wartenbergs wie auch von Drei Lärchen eine selbstständige Gemeinde bildete und dann nach Geisingen eingemeindet wurde. Kirchlich gehörten die Wartenberger noch lange zur Pfarrei Gutmadingen.

Die beiden Narrenfiguren Hund und Katz des Narrenvereins haben ihren Ursprung in einer Sage, die in Gutmadingen begann und mit dem angeblichen Tod der zwei Ritter nach einer Brautentführung endete. So mancher Wanderer schaut auch mal kurz bei der sogenannten Ruine vorbei, dem letzten Rest der Burg Wartenberg, die auf der Südwest-Kuppe des Berges stand. Diese ist 1138 erstmals erwähnt, später wurde auf dem Platz des heutigen Schlosses eine zweite Burg erbaut, auf deren Fundamenten dann das heutige Schloss entstand.

Die Helfer beim Wandertreff erwarten Festbesucher bereits ab 11 Uhr. Während der Musikernachwuchs der Harmonie, unterstützt von festerfahrenen Mitgliedern, hinter Grill und Fritteuse sowie an der Kuchentheke Erfahrungen als Festwirte macht, sorgen Musikerfreunde anderer Vereine für die Unterhaltung der Gäste.

Von 11 bis 12.30 Uhr spielt der Musikverein aus Behla, von 13 bis 14.30 Uhr spielen die Donaumusikanten Gutmadingen sowie von 15 bis 16.30 Uhr die Musiker aus Kirchen-Hausen. Wenn sich das Wetter entsprechend zeigt, kann während des Wandertreffs von 14 bis 16 Uhr auch die Kapuziner-Eremitage besichtigt werden. Die Eremitage ist jedoch nur bei gutem Wetter geöffnet, beim Festplatz hört man auch die Glocke, die immer wieder läutet. Den Enkeln ist dieser Ort neu, den Omas und Opas weckt er alte Kindheitserinnerungen. Peter Bury, Vorsitzender des Schwarzwaldvereins, wird die Führungen vornehmen. Die Eremitage liegt am Nordosthang des Wartenberges, eingebettet in einen herrlichen, alten Baumbestand.