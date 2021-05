Das Dorffest im und ums Zelt bei der Kirchtalhalle dauert normalerweise vier Tage lang. Es konnte in diesem Jahr wieder nicht wie gewohnt stattfinden. Gefeiert wurde erneut mehr oder weniger zuhause.

Es kam keine Bedienung vorbei, die fragte: „Darf ich noch etwas bringen?“ Stattdessen wurde das Bier wie schon im vergangenen Jahr bei der Aktion „Fassbier kommt zu Dir“ per Anruf bestellt.

Jeden Tag eine andere Aktion

Doch in diesem Jahr hatte sich der Vorstand des Musikvereins noch weitere Angebote überlegt und präsentiert. Und das gleich vier Tage lang, so lange, wie sonst das Dorffest eben auch dauert.

Nach der Fassbieraktion am Donnerstag wurde am Freitag erneut Fassbier und Wurstsalat serviert. Wurstsalat gibt es beim Dorffest sonst auch immer freitags. Um rechtzeitig vorplanen zu können, bat man um rechtzeitige Vorbestellung.

190 Portionen Wurstsalat

Die letzte Bestellung oder der letzte Anruf mit dem Satz „Kann man noch bestellen?“ kam eine Stunde vor Beginn der Auslieferung am Freitag.

190 Portionen Wurstsalat wurden angemacht und je nach Kundenwunsch mit oder ohne Zwiebeln, mit oder ohne Käse entsprechend garniert und abgewogen. Alles wurde verpackt, beschriftet und dann zusammen mit dem Bier ausgeliefert.

Was tun am Samstag? Da gab es eine Online-Weinprobe zusammen mit dem Weingut Clauß. Das vorbestellte Weinpaket wurde von den Musikern ausgeliefert, die Weine dann mit dem Winzer per Video besprochen.

Am Sonntag gab es schließlich Nuggets und auch Kuchen, wie an einem Dorffest-Sonntag auch. Auf Blasmusikbegleitung musste bei den Aktionen an allen vier Tagen verzichtet werden.

Hoffen auf 2022

Es waren Aktionen, die viele Helfer benötigten, aber die auch Spaß machten. Der Vorstand des Musikvereins hat viele positive Rückmeldungen erhalten. Viele bedankten sich für den Superservice und den leckeren Wurstsalat. Aber es hieß auch: Im nächsten Jahr hoffentlich wieder bei euch im Zelt. Letztlich hoffen alle wieder auf ein echtes Dorffest 2022.