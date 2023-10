Einer Anpassung der Bestattungsgebühren auf den Friedhöfen in der Region Geisingen hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Die Friedhofssatzung und die Bestattungsgebührenordnung werden entsprechend modifiziert, die Neuerungen treten ab 1. November dieses Jahres in Kraft.

Die jetzt beschlossene Änderung im Kostengefüge bezieht sich ausschließlich auf einen Aspekt, der bei Bestattungsformen zum Tragen kommt, die mit Grabherstellungsarbeiten einhergehen. Diese Arbeiten übernimmt ein externer Dienstleister und sie werden der Stadtverwaltung in Rechnung gestellt, die diese Kosten in der Regel direkt an die Bürger weiterreicht. Wie Bürgermeister Martin Numberger erläuterte, musste das mit der Grabherstellung beauftragte Unternehmen seine Preise erhöhen, weshalb eine entsprechende Anpassung im Gefüge der Bestattungsgebühren erforderlich wurde.

Der Neuerung zufolge schlägt die Herstellung von Reihengräbern für unter Zehnjährige künftig mit 450 Euro zu Buche, bislang waren es 416 Euro. Das Ausheben von Reihengräbern für über Zehnjährige beläuft sich aktuell noch auf 525 Euro, künftig werden es 650 Euro sein. Bei der Beisetzung von Aschenurnen erhöhen sich die Kosten für die Grabherstellungsarbeiten von 126 auf 140 Euro, bei der Beisetzung im anonymen Urnengrabfeld von 119 auf 140 Euro.

Die Friedhofssatzung und die damit verbundene Gebührenordnung für Bestattungen waren im Laufe des vergangenen Jahres umfassend überarbeitet worden, die Neufassung trat Ende Januar dieses Jahres in Kraft. Die Aktualisierung der Friedhofssatzung war nicht zuletzt aufgrund der in jüngster Zeit neu eingeführten Bestattungsformen erforderlich geworden. Zudem hat die Stadt Geisingen in den zurückliegenden Jahren nicht unerheblich in die Friedhöfe in der Kernstadt und den Ortsteilen investiert. Die Gebühren-Kalkulation zielt auf einen Kostendeckungsbeitrag im Bereich von 50 bis 60 Prozent.