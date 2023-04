Bald ist die Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde Geisingen unbesetzt. Bisherige Hoffnungen auf eine baldige Wiederbesetzung haben sich nicht erfüllt. Auch die Pfarrstelle in Immendingen ist derzeit unbesetzt, seit das Pfarrerehepaar Bauer-Gerold, das beide Stellen bekleidet hat, im Juli 2021 weggezogen ist. Die Personalsituation des Kirchenbezirks beziehungsweise des Dekanats Tuttlingen ist nicht üppig, und auf die zahlreichen unbesetzten Stellen im Kirchenbezirk gibt es so gut wie keine Bewerber.

Der Tuttlinger Dekan Berghaus wurde von seinen Aufgaben entbunden, die Stelle wird derzeit ebenso wenig besetzt wie die des Dekanats von Sulz. Beide Dekanate sollen im Rahmen einer Neuordnung zusammengelegt werden. Der Aldinger Pfarrer Ulrich Dewitz leitet derzeit kommissarisch das Dekanat, bis dann eine Entscheidung über das Großdekanat Tuttlingen-Sulz getroffen wurde.

Führen die Nichtbesetzung der Pfarrstelle und wechselnde Ansprechpartner vor Ort in Geisingen zu Frust oder Abkehr von der Kirchengemeinde? Wenn da vor Ort nicht überzeugte Gemeindeglieder wären, die „jetzt erst recht“ sagen und die Fahnen hochhalten, wäre die Gefahr groß. Der Kirchengemeinderat von Geisingen arbeitet im Team zusammen.

Der Frust über die Nichtbesetzung der Pfarrstelle ist aber groß, denn die Geisinger Pfarrstelle wurde vor einigen Jahren auf 50 Prozent reduziert. Dass sich niemand auf eine halbe Stelle bewerben dürfte, sei wohl klar. Man hoffe aber dennoch auf eine Neugliederung beziehungsweise Besetzung. Vorsitzende des Kirchengemeinderates ist Lilija Groß. Das Pfarrhaus ist gerichtet und renoviert, da kann jederzeit eine Pfarrerin oder ein Pfarrer einziehen, so die Vorsitzende. Die Gottesdienste, wenn auch etwas weniger als früher, werden abwechselnd durch Pfarrerinnen oder Pfarrer aus dem Kirchenbezirk zelebriert, manchmal auch durch Prädikanten. Das Gemeindeleben selbst funktioniert. Im Gespräch mit den Mitgliedern des Kirchengemeinderates wurde eines deutlich: dass hier Frauen und Männer zusammenstehen und das Gemeindeleben aufrecht halten.

Und da redet sich Lilija Groß manchmal fast in Rage, aber auch überzeugend als Motor des Gremiums. Sie versteht es, alle mitzunehmen. „Wir sind eine Gemeinde, in deren Mitte Christus ist, in der Menschen aller Generationen ihr Zuhause haben und einander begegnen“, zitiert sie den Leitspruch.

Im Einklang dazu äußern sich auch Matthias Tunnjuck und Irene Ehler vom Kirchengemeinderat. „Es macht Spaß“, so Matthias Tunnjuck, wenngleich die Arbeit ohne Pfarrer vor Ort nicht einfacher sei. „Aber im Team miteinander arbeiten wir sehr gut zusammen.“ Im Gemeindehaus sind im Untergeschoss Jugendräume, und hier betrat man Neuland. Es wurde ein Jugendrat gebildet. Melanie Groß und Melvin Hauger sind Ansprechpartner der Jugendlichen.

Ökumene ist allen wichtig, es gab am Karfreitag einen ökumenischen Jugendkreuzweg, die Konfirmation am 2. Juli ist aufgrund der Vielzahl an Konfirmanten in der katholischen Kirche, der Seniorentreff ist wie auch der Jugendclub für alle offen. Die Krabbelgruppe ist ebenfalls im Gemeindehaus zuhause. Man sei trotz Pfarrvakanz eine sehr engagierte und lebendige Gemeinde, bilanzieren Groß, Ehler und Tunnjuck die Situation.