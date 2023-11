Die Narrenzunft Latschari Kirchen-Hausen kann die nächste Fasnet noch in der Kirchtalhalle feiern, allerdings muss man wohl für 2025 improvisieren.

Nach der Fasnet 2024 soll die Kirchtalhalle saniert werden, der Eingangsbereich mit WC und Küchenteil wird dabei abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Dies teilte Zunftmeister Christoph Moriz bei der sehr gut besuchten Hauptversammlung im Sternen mit. Das „Jubiläum“ 111 Jahre Latschari Kirchen-Hausen war ursprünglich anders geplant, und zwar 2022 mit einem Narrentreffen und einer Ausstellung, fiel jedoch Corona zum Opfer. Dagegen wurde die Ausstellung dann in diesem Jahr aufgebaut und gezeigt. 1500 Besucher kamen während der Öffnungszeiten der Ausstellung, die durch verschiedene Aktionen der verschiedenen Gruppen ergänzt wurde.

Auch Neuwahlen standen bei der Versammlung auf der Tagesordnung. Die beiden Narrenräte Daniel Kühne und Torsten Gallien gaben ihr Amt ab. Kühne ist noch Zunftsäckelmeister, wird dieses Amt aber weiter ausüben. Nachfolger für die beiden im Amt des hohen närrischen Rates wurden Alexander König und Andreas Fromm. Bestätigt wurden im Amt der Latscharimutter Judith Gebauer und als Hexenmeister Florian Rapp. Beide gehören auch dem Narrenrat an.

Das Motto der nächsten Fasnet in Kirchen-Hausen lautet „1001 und eine Nacht“. Mit Ausnahme des Hemdglonkerballs, der nun im Gasthaus Mond stattfindet, läuft die Fasnet wie in den Vorjahren ab. Im Vorfeld der eigenen Fasnet präsentiert die Zunft ihr närrisches Brauchtum am 14. Januar in Pfullingen, am 28. Januar in Gottmadingen und am 3. Februar beim Brauchtumsabend in Leipferdingen. Im nächsten Jahr steht die Sanierung und Restaurierung des Narrenbrunnens an. Der Latscharibrunnen ist bereits 48 Jahre alt. Seinen Standort bei der Kirchtalhalle hat er bereits seit 1984. Der Brunnentrog soll erneuert und die Brunnenfiguren überholt beziehungsweise frisch gestrichen werden.