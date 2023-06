Einen Einblick in einen hochtechnisierten landwirtschaftlichen Betrieb, verbunden mit dem neuen Angebot von drei Ferienhäusern für „Ferien auf dem Bauernhof“, ermöglicht die Aktion Gläserne Produktion am Sonntag, 11. Juni.

Immer wieder veranstalten landwirtschaftliche Betriebe zusammen mit dem Landratsamt solche Veranstaltungen, um der Bevölkerung einen Einblick in die Landwirtschaft von heute zu geben. Bei der oder den Familien Weber in der Waldstraße in Gutmadingen findet die diesjährige Aktion statt.

Der Betrieb feiert zudem seinen 150. Geburtstag. 1873 wurde der Hof im Süden von Gutmadingen angrenzend an die Staig von Michael Huber erbaut, der Name Weber erscheint auf dem Areal dann 1903 durch Einheirat von Josef Weber. Ein großer Laufstall für Milchkühle und Jungvieh, die Technik hat hier längst Einzug gehalten. Ein Melkroboter arbeitet rund um die Uhr, sogar die Fütterung der Tiere erfolgt mit hochmoderner, technischer Unterstützung. Der Betrieb hat außerdem eine Biogasanlage, die auch Fernwärme liefert. Daran sind auch die drei Ferienhäuser angeschlossen, die seit Kurzem genutzt werden.

Webers haben inzwischen neben der stattlichen Anzahl von Rindern vom Kalb bis zur Milchkuh auch fast einen kleinen Streichelzoo. Zwei Zwergziegen, Kaninchen, Hühner, alles zum Anfassen gerade für die Kinder.

Diesen Sonntag, 11. Juni, bekommt die Öffentlichkeit die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich bei Führungen durch den Betrieb zu informieren. Beginn ist um 10.30 Uhr, Landrat Stefan Bär wird um 11.30 Uhr eine kurze Rede halten, den ganzen Sonntag über gibt es dann ein vielseitiges Programm.

Musikalische Unterhaltung bieten die Kramermusikanten und die Gässlihuper, für Verpflegung ist gesorgt, und auch eine Maschinenausstellung ist mit dabei. Mit dabei sind ferner das Milchwerk Omira, das Landwirtschaftsamt, die Fachschule Donaueschingen, der BLHV und andere.