Das historische Gemäuer der Zehntscheune Geisingen ist ab Samstag, 26. August, bis Sonntag, 3. September, Ausstellungsraum für zwei Kirchen-Hausener Künstlerinnen. Friede Metzner und Gundela Hirt zeigen ihre Werke.

Für Friede Metzner ist es nicht die erste Ausstellung in Geisingen. Sie ist inzwischen eine anerkannte Künstlerin, die bereits in vielen Gelegenheiten in der ganzen Region und darüber hinaus ihre Bilder präsentierte. Zuletzt war sie vor neun Jahren im Rathaus in Geisingen mit ihren Bildern präsent. Die Ausstellung in der Zehntscheune steht unter dem Motto „Vis-à-Vis“, was gegenüber bedeutet. Die beiden Künstlerinnen kennen sich und wohnen in Kirchen-Hausen in zwei sozusagen gegenüberliegenden Gebäuden. Diese befinden sich zwar an verschiedenen Straßen, aber die Gärten hinter den Häusern grenzen aneinander.

Über den Gartenzaun hinweg kann man miteinander reden. So kam es zur Kommunikation der beiden Künstlerinnen. Auch in der Zehntscheune sind ihre Bilder vis-à-vis aufgehängt. Beide Kunstschaffende teilen sich den Ausstellungsraum auf: im Süden die Bilder von Gundela Hirt, im Norden diejenigen von Friede Metzner. Für Gundela Hirt ist es die erste Ausstellung in der Region Geisingen.

Die 66-Jährige kam erst vor rund 18 Jahren zum Malen. Am Anfang benutzte sie Pastellkreide für ihre Malerei. Sie hatte zuvor bei einer Künstlerin gesehen, wie diese mit Pastellkreide malt. Das Reiben der Farben mit den Fingern, im direkten Kontakt zum Untergrund, zum Papier oder Leinwand, sprach Gundela Hirt an. Danach kam die Malerei mit Pastellfarben hinzu.

Ihre Motive stammen vorwiegend aus der Natur. Es sind Bäume, Pflanzen und Tiere. „Wenn ich etwas male, dann muss mir das Motiv gefallen“, so Gundela Hirt. Zeige ihr jemand ein Bild von einem schönen Baum, heiße das noch lange nicht, dass sie das Motiv auch berührt. Aus den Anfängen der abstrakten Motive der Pastellmalerei sind heute ansprechende Bilder geworden, die den Betrachter in ihren Bann ziehen. Gundela Hirt hat schon Ausstellungen in Stein am Rhein oder in Bad Dürrheim hinter sich. Und manche Bilder sind mit Gedichten von ihr ergänzt.

Ganz anders die Motive von Friede Metzner. Nach den Ausstellungen „Einzigartig“ 2006 und „Säen und Ernten“ 2014 sind nun ihre Werke in der Geisinger Zehnscheune zu sehen. Zuvor präsentierte sie ihr Werk auch schon überregional in Konstanz, Füssen oder Lech. Tiefgründig und hintersinnig sind ihre Bilder, die vorwiegend Menschen in allen Lebenslagen und aus allen Kontinenten zeigen. Die teils überdimensionalen Werke beeindrucken vor allem, wenn sich der Betrachter weiter vom Bild entfernt und es aus der Distanz betrachtet.

Die 57-jährige Künstlerin ist eine anerkannte Größe in der Kulturszene. Inzwischen sind bei Ausstellungen auch Werke von ihrem Ehemann Gerhard und ihrer Tochter Emely zu sehen, wie zuletzt 2017 in Bad Dürrheim. Die Kunstschau findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Kulturausschusses der Stadt Geisingen statt. Vernissage der Ausstellung ist am Samstag, 26. August, um 19 Uhr in der Zehntscheune. Sie ist dann täglich von 16 bis 20 Uhr bis zum 3. September geöffnet.