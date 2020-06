Schule soll und muss Spaß machen. Zur Schule gehört aber noch mehr als die Unterrichtung der Kinder, dazu gehört auch die Pause. Und auch die Freizeit nach der Schule kann die Kinder dazu motivieren, sich in den Bereich der Schule zu begeben. Ganz einfach, weil dort Spielmöglichkeit in verschiedensten Formen und Angeboten vorhanden ist. Der Schulhof in Kirchen-Hausen hat nun einige Farbkleckse bekommen, die genau damit zu tun haben.

Simone Rudolf leitet die Grundschule, sie ist inzwischen die offizielle Rektorin der Grundschule die Schüler aus Kirchen-Hausen und aus Aulfingen unterrichtet und betreut. Vor drei Jahren hatte es in einigen Sitzungen des Gemeinderats Diskussionen darüber gegeben, ob die Gemeinde eine Schulleitung für alle drei Grundschulen in Kirchen-Hausen, Geisingen und Leipferdingen einrichtet oder ob es drei selbständige Schulen mit eigener Leitung wie bisher geben soll.

Bei den Kindern kommt die Aktion gut an

Bei den Abstimmungen im Gemeinderat kam dann das Ergebnis heraus, dass das Modell mit drei eigenständigen Schulen mit eigenen Rektoren beziehungsweise Schulleitungen der Favorit der Gemeinderatsmitglieder ist.

Der dunkle Asphalt des Schulhofes hat nun viele Farbkleckse erhalten. Die Kirchen-Hausener Künstlerin Friede Metzner hat mit ihrer Tochter Emely einige Hüpfspiele aufgemalt. Dann machten sich Elternvertreter zusammen mit Simone Rudolf und anderen Lehrkräften an die Arbeit, mit wasserfester Straßenfarbe die Spiele auszumalen.

Schon nach dem ersten Tag bei dem nicht alle Spiele fertig waren, wurden diese von den Kindern genutzt. Nun sind alle Hüpfspiele fertig und werden von den Kindern gern angenommen. Nicht nur in den Pausen, sondern auch am Nachmittag, wenn unterrichtsfrei ist, kommen doch einige zu den Spielen.

Ab Montag ist in Kirchen-Hausen wie an den anderen Schulen wieder regulärer Unterricht. „Dadurch, dass wir teilweise relativ kleine Klassen und genügend Räume haben, meistern wir das sehr gut“, zeigt sich Simone Rudolf zuversichtlich.