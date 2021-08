Kein Kramertreffen im letzten Jahr, keine Generalversammlungen, kaum Ausfahrten, aber es geht wieder etwas bei den Kramerfreunden Gutmadingen. Gutmadingen erlebt dennoch ein Kramer- beziehungsweise Traktortreffen der besonderen Art am Donnerstag, 26. August, im Krähenloch: Ein Traktorkonzert der Dorfrocker. Die Idee hatte Christiane Schnekenburger vom Vorstandsteam beim Traktorkonzert in Fürstenberg Anfang Juni. Sie konnte ihre beiden Vorstandskollegen Reinhard Huber und Markus Kreuzer überzeugen, in Gutmadingen so etwas auch zu organisieren, und die Dorfrocker sagten spontan zu.

Dorfrocker mit der Landwirtschaft verbunden

Die Dorfrocker sind mit der Landwirtschaft und damit auch mit Traktoren verbunden, die Brüder haben auch eine Verbindung zur Landwirtschaft, ihr Großvater war Landwirt. In diesem Jahr haben sie schon einige Traktorkonzerte organisiert, und zwar in ganz Deutschland. In Südbaden ist dieser Auftritt in Gutmadingen der zweite in diesem Jahr.

Die Kramerfreunde Die Kramer-Allesschaffer-Freunde wurden 1992 gegründet und haben inzwischen über 500 Mitglieder aus ganz Deutschland. Die Gründung erfolgte vor 29 Jahren als Interessengemeinschaft Kramer-Allesschaffer-Freunde, 2014 erfolgte die Gründung als Kramer-Allesschaffer-Freunde e.V.. Alle zwei Jahre organisiert der Verein ein internationales Kramertreffen, 2020 fiel dieses coronabedingt aus. Nunmehr hofft die Vorstandschaft auf das nächste Jahr für das Treffen über Pfingsten. Infos unter www.kramer-freunde.de

Die Veranstaltung findet im Krähenloch statt, die Zufahrt erfolgt über die Gartenstraße östlich vom Gasthaus „Sternen“, oder über die Waldstraße, Abzweigung beim Dorfbrunnen. Etwa 300 Meter vom letzten Haus entfernt findet dieses Event statt, dort wo eigentlich die ersten Kramertreffen stattgefunden haben.

Sie freuen sich auf das Traktor-Dorfrockerkonzert mit den Kramerfreunden: das Vorstandsteam Markus Kreuzer, (von links) Christiane Schnekenburger und Reinhard Huber. Bild: Paul Haug | Bild: Paul Haug

Die ersten Kramertreffen fanden zusammen mit dem Sommerfest der Donaumusikanten statt. Da die Treffen aber immer größer wurden, hatten die Kramerfreunde sich vom Sommerfest der Donaumusikanten gelöst und dann eigene Kramertreffen zusammen mit allen Gutmadinger Vereinen durchgeführt. 2003 etwa fand noch die Heuernte mit historischen Traktoren und historischen Gerätschaften auf der Wiese oberhalb des Festgeländes statt.

Die Traktoren standen im Obstgarten neben dem Zelt. Der Verein kann im nächsten Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiern, und das Vorstandsteam hofft, auch wieder ein Kramertreffen durchführen zu können, wie Christiane Schnekenburger zuversichtlich betont. Nach dem Rückgang der Infektionszahlen finden wieder die ersten Ausfahrten statt, alle freuen sich wieder in vertrauter Runde kommunizieren zu können.

Für das Konzert gibt es noch Restkarten

Für das Traktorenkonzert der Dorfrocker gibt es noch einige Restkarten. Diese sind im Vorverkauf bei Reinhard Huber, Tel. 07704/1441 oder Christiane Schnekenburger, Tel. 01575226 2594 erhältlich. Pro Traktor (ist Pflicht, muss aber kein Kramer sein) können zwei Personen teilnehmen, die Karten kosten für das Gespann 34,90 Euro. Für die Veranstaltung wurde ein Hygienekonzept in Absprache mit der Stadt Geisingen erstellt, so Christiane Schnekenburger. Abstände können ja eingehalten werden, weil die Teilnehmer entweder auf dem Traktor oder daneben das Konzert genießen. Die Teilnehmerzahl ist nicht zuletzt auch coronabedingt begrenzt, obwohl im Freien mehr Teilnehmer möglich wären, so Christiane Schnekenburger weiter. Aber man muss ja auch auf das Gelände Rücksicht nehmen, schon deshalb sei die Zahl der Traktoren und damit auch der Personen beschränkt. Für das leibliche Wohl ist durch den Veranstalter gesorgt.