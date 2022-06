Vor zwei Jahren fiel das siebte internationale Kramertreffen wegen Corona aus, und wird nunmehr am kommenden Pfingstwochenende, dem traditionellen Kramertermin in geraden Jahreszahlen nachgeholt.

Das siebte Traktortreffen, eines der größten der Region und das größte Kramertreffen in der Heimat der Kramertraktoren, wird von vielen Teilnehmern als das schönste Traktorentreffen überhaupt bezeichnet. Um eine solche Bezeichnung zu bekommen, bedarf es einer umfangreichen Organisation und vor allem eine ganze Ortschaft, die dahinter steht. Nicht nur der Organisator, die Kramerfreunde Gutmadingen.

Es ist auch das sechste Dorffest in Gutmadingen, die meisten Vereine sind dabei, um die Besucher und Teilnehmer, erwartet werden 10.000 und zwischen 400 und 500 Traktoren, zu versorgen. Die Kramerfreunde hoffen auf schönes Wetter.

Die vielen Besucher wollen sich nicht nur an originalen oder auch restaurierten Schleppern freuen, den Aktionen und Angeboten zuschauen, sondern auch mit Speis und Trank versorgt werden. Dafür stehen die Gutmadinger Vereine wieder parat. So gibt es kaum eine Gutmadinger Familie die nicht in das dreitägige Festgeschehen miteingebunden ist. Über 400 Helfer sind von den Vereinen eingeteilt. Die Suche nach Helfern ist jedoch gerade in den Pfingstferien nicht einfach. Teilnehmer aus ganz Deutschland sowie den benachbarten Ländern haben sich angemeldet, Übernachtungsmöglichkeiten müssen inzwischen weit über die Region Geisingen hinaus gesucht werden, da alles belegt ist.

Die ersten Teilnehmer treffen schon am Freitag ein. Die Kramer-Freunde nehmen dann am Samstag ab zehn Uhr die Anmeldungen der Teilnehmer entgegen, zum Mittagessen ab 11.30 Uhr haben die Vereine bereits Grill, Herd und Zapfanlage in Betrieb. Die offizielle Eröffnung ist dann um 14 Uhr mit dem Bieranstich. Musikalische Unterhaltung ist in allen Lauben am Samstagnachmittag und -abend sowie am Sonntag geboten.

Und neben den Aktionen der Vereine sind weitere Stände vorhanden. Ein Seil- und ein Korbmacher zeigen das alte Handwerk, eine alte Dreschmaschine ist da. Hier wird demonstriert, wie früher mühselig gedroschen wurde, sei es mit der Dreschmaschine oder mit den Dreschflegeln. Ein Besenbinder, Sensendengler oder Holzsägen und -spalten, teilweise mit Kramer-Antrieb ist dabei. Höhepunkt wird die Verlosung eines Schleppers am Sonntagnachmittag um 17 Uhr sein, in diesem Jahr ein KB 12, der aufwändig restauriert wurde, sowie weitere Preise. Am Pfingstsonntag ist um 10 Uhr ein Festgottesdienst, mit anschließender Traktorensegnung.

Wo kann geparkt werden – und wo gibt es was zu essen?