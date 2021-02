In den Vorjahren hieß es am Fasnet-Montag stets „De Kranz hät uff“. Gemeint war die „Schmiede“, die vor zwei Jahren an der Geisinger Hauptstraße von Holger und Daniela Stoffler eröffnet wurde. Sie befindet sich dort, wo bis in die 1980er Jahren noch das Gasthaus Kranz war, dann ein Elektrogeschäft einzog und später ein Optikergeschäft beheimatet war, ehe die Räumlichkeiten lange leer standen.

Wohnzimmer für Kultur

Der Leerstand an der Hauptstraße war es, was dem jungen Ehepaar wie vielen Geisingern nicht gefiel. Sie handelten und kamen auf die Idee der Schmiede; das Wohnzimmer an der Hauptstraße für Kultur, Kreatives und Kleinkunst. Seit dem vergangenen Jahr aber haben der Virus und die damit verbundenen Einschränkungen und Auflagen auch die Schmiede voll erwischt.

Die Schmiede soll sich durch Aktionen und Veranstaltungen selbst tragen, verdienen wollen die Stofflers nichts. Man brachte und bringt Kultur ins Städtle mit namhaften Künstlern aus Deutschland und angrenzenden Ländern, wenn auch der Platz sehr eingeschränkt ist und was seit Corona noch eingeschränkter wurde.

860 Euro aus Pfandbons für die Schmiede: Sonja Milkau (links) mit Holger und Daniela Stoffler | Bild: Paul Haug

Bislang konnte sich die Schmiede gerade in den schwierigen Zeiten mit zahlreichen Spenden und Unterstützungen buchstäblich über Wasser halten. Das gelang mit hoher Hilfsbereitschaft. Zweimal schon überreichte Sonja Milkau vom gleichnamigen Edeka-Geschäft einen Betrag stellvertretend für viele Leergutspender. Einmal kamen so 600 Euro, das andere Mal 860 Euro von sicher mehr als hundert Unterstützern zusammen.

Vermieter kommt entgegen

„Die Kosten sind da, obwohl uns der Vermieter der Räume auch etwas entgegengekommen ist“, sagen Daniela und Holger Stoffler. Noch schwieriger ist die Lage beim zweiten Lockdown. Wie hält man sich hier finanziell über Wasser? Viele kreative Ideen funktionieren nicht mehr. Im vergangenen Jahr wurden Schutzmasken genäht, durch die Vorschrift medizinische oder FFP2-Masken zu tragen, fällt das nun weg.

Es bleiben Ideen wie ein Bücherflohmarkt mit Abhol- und Lieferservice oder auch Online-Veranstaltungen. Für den Sommer, so Holger Stoffler, gebe es wieder zahlreiche Anfragen von Künstlern, sofern man wieder öffnen darf. 2020 fanden zahlreiche Veranstaltungen auch im Freien statt, aber das ist wetterabhängig.

Keine Chance bei Förderprogrammen

Klar, man überlege sich natürlich laufend, was man noch alles machen könnte, um etwas Geld hereinzubekommen, sagt Daniela Stoffler. „Aber bei den Förderprogrammen aufgrund von Corona fallen wir mit der Schmiede vollends durch“, ergänzt sie.

Es bleibt bei Einzelaktionen, die Hoffnung stiften. Im vergangenen Jahr hatten sich die beiden Clowns Theobald und Fridolin in der Schmiede während des Hemdglonkerumzuges als Künstler betätigt und sich selbst gemalt. Dieses Gemälde wurde nun über die Fasnachtsfeiertage versteigert und ging am „Schmotzigen“ für 222,22 Euro in den Besitz von Bernhard und Walli Schacherer.