Neben den Gottesdiensten in den Kirchen fiel der Corona-Pandemie auch der Besuch der Sternsinger zum Opfer. Ob der Besuch in den Vorjahren wie in Geisingen angemeldet werden musste, oder in den Ortsteilen wie üblich von Haus zu Haus stattfand, war dabei egal.

Die Aussendung und Rückkehr der Sternsinger in die Kirchen, die sich meist aus Ministrantinnen und Ministranten zusammensetzten, fand ja ebenfalls nicht statt. In den Kirchen liegen sowohl gesegnete Kreide wie auch die Klebeschilder seit Dreikönigstag zur Abholung bereit.

Geisingen Verschärfung der Pandemie-Bestimmungen auch in den Kirchen: In den Gottesdiensten werden die Daten der Besucher erfasst Das könnte Sie auch interessieren

Nicht nur Pfarrer Adolf Buhl bedauert, dass die Sternsinger nicht von Haus zu Haus dürfen. Die Aktion hat auch den meisten jugendlichen Akteuren Spaß gemacht. Man sammelte Spenden für einen sozialen Zweck, erhielt aber zusätzlich auch noch Süßigkeiten oder andere Spenden für die Akteure. Die haben sich dann nach der Aktion zusammengesetzt und die Spenden aufgeteilt. Und die Pfarrgemeinde wusste am Ende der Aktion, als die Spendendosen geleert waren, wie hoch die Spenden sind.

8200 Euro 2020 gesammelt

Das ist in diesem Jahr nicht so. Es gab zwar einige Umschläge im Pfarrbüro mit Geld, die meisten nutzen aber doch wohl die Möglichkeit der Überweisung. Im vergangenen Jahr sammelten die Sternsinger in der Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau rund 8200 Euro.

Geisingen Sternsinger bringen Segen für die Geisinger Häuser Das könnte Sie auch interessieren

Gemeindereferent Benno Nestel betonte, dass in der Stadtkirche noch zahlreiche Klebeschilder lägen, die abgeholt werden können. Die Aktion in diesem Jahr steht unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“

Im Mittelpunkt stehen Kinder in der Ukraine

Von den Spendengeldern der Sternsingeraktion profitieren nicht nur die Menschen im Beispielland Ukraine. Der bestehende Corona-Nothilfefonds des Kindermissionswerkes „Die Sternsinger“ unterstützt auch Länder aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Spenden sind weiterhin möglich. Es gilt die Iban-Bankverbindung der Kirchengemeinde DE39 6945 0065 0240 0184 41 bei der Sparkasse SBK mit dem Vermerk Sternsinger.