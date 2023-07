Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Nach diesem Grundsatz handelt der Projektchor Kirchen-Hausen/Unterbaldingen beim Kirchenkonzert am Sonntag, 23. Juli. Ursprünglich sollte das Konzert schon vor drei Jahren aufgeführt werden. Dann kam aber die Corona-Pandemie dazwischen.

Schon seit Monaten proben der katholische Kirchenchor Kirchen-Hausen und der Gesangverein Unterbaldingen, unterstützt von weiteren Sängerinnen und Sängern, in dem Projektchor für das Konzert. Es wurde bereits Anfang Mai in Unterbaldingen präsentiert. Am Sonntag, 23. Juli, 18 Uhr, steht die Aufführung in der Pfarrkirche St. Marien Kirchen-Hausen an. Da die Orgel nicht mehr richtig funktioniert, wird die Truhenorgel aus Geisingen eingesetzt. An dieser Orgel und am Klavier sitzen Tobias Hilbert und Christina Stiegler. Jan Steeb, Dirigent des Unterbaldinger Vereins, spielt den Kontrabass, wenn die Kirchen-Hausener Dirigentin Beate Gschlecht die Leitung hat.

Den Auftakt des Konzerts bildet die „Missa Brevis in B“ von Tambling, vorgetragen vom Gesamtchor. Bei dieser Messe wird der Chor von Orgel, Bläsern und Röhrenglocken begleitet. Es gibt auch getrennte Darbietungen des Gesangvereins Unterbaldingen und des Kirchenchors Kirchen-Hausen mit den Projektsängern. Franziska Gschlecht trägt das „Salve Regina“ von Pergolesi als Solistin vor. Vorgesehen ist ein Schlusslied der Chöre gemeinsam mit den Besuchern.

Im Anschluss bewirtet das Pfarrgemeindeteam von Kirchen-Hausen die Besucher. Der Erlös dient der Renovierung der Kirchen-Hausener Orgel.