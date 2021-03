Auch die Kirchengemeinden der Region Geisingen bereiten sich auf das zweite Osterfest unter Pandemie-Bedingungen vor. Im vergangenen Jahr wurden stille Messen gefeiert. Inzwischen sind wieder Gottesdienste möglich, allerdings mit begrenzter Teilnehmerzahl, unter Einhaltung von Abständen und mit Mund-Nasen-Masken.

Am Gründonnerstag findet die Heilige Messe für die gesamte Seelsorgeeinheit um 18.30 Uhr in Geisingen statt. Um 20 Uhr schließt sich eine Anbetungsstunde, gestaltet von der Frauengemeinschaft, an.

Am Karfreitag finden um 10 Uhr in Gutmadingen und Kirchen-Hausen Karfreitagsgottesdienste statt. Um 15 Uhr folgen in Kirchen-Hausen und Leipferdingen Kreuzwegandachten, ebenfalls um 15 Uhr der Karfreitagsgottesdienst in Aulfingen und die Karfreitagsliturgie in Geisingen.

Am Samstag beginnt in Geisingen um 20 Uhr die Feier der Osternacht. Die Pfarrgemeinde bittet die Teilnehmer darum, nach dem Gottesdienst nicht am Osterfeuer zu verweilen. In Kirchen-Hausen findet um 20.15 Uhr eine Feier der Osternacht statt. Für die Osternacht wird auf Anmeldung verzichtet, Adressen und Telefonnummern müssen jedoch hinterlegt werden. Ordner weisen die Plätze zu, und falls mehr Besucher kommen als Plätze zur Verfügung stehen müssen die Besucher abgewiesen werden.

Am Ostersonntag finden um 8.30 Uhr in Gutmadingen und um 10 Uhr in Kirchen-Hausen Heilige Messen statt, am Ostermontag um 8.30 Uhr in Aulfingen und um 10 Uhr in Leipferdingen.

Nur mit Anmeldung

Die evangelische Pfarrgemeinde bittet um Voranmeldung für den Besuch ihrer Gottesdienste. Diese sind am Gründonnerstag um 18 Uhr und am Karfreitag um 9 Uhr in Geisingen, jeweils mit Abendmahl. Anmeldungen sind unter (0 77 04) 260 oder per E-Mail an pfarramt.geisingen-tuttlingen@elkw.de jeweils bis zum Vortag möglich.

Am Samstag findet um 20.30 Uhr die Feier der Osternacht statt, am Ostersonntag wird um 6.30 Uhr auf dem Bumbis in Immendingen der Ostermorgen gefeiert und um 10 Uhr folgt in Geisingen ein Gottesdienst mit Abendmahl.