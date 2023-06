Alle vier Jahre findet in Kirchen-Hausen bei der Grundschule ein großes Schulfest statt. So kommt jede Klasse der Grundschule einmal in den Genuss eines solchen Festes. Diesmal wurde es gemeinsam mit dem 100. Geburtstag des Schulhauses gefeiert.

Das Schulfest ist für die knapp 70 Schüler aus Kirchen-Hausen und Aulfingen ein besonderer Höhepunkt, denn hierfür sind viele Vorbereitungen erforderlich. Die Lehrer unter der Leitung von Rektorin Simone Rudolf erarbeiten mit den Schülerinnen und Schülern Themen, die klassenspezifisch aufgeteilt sind, und danach geht es an die Umsetzungsphase. In diesem Jahr kam zum Schulfest auch das Jubiläum 100 Jahre gemeinsames Schulhaus von Kirchen und Hausen hinzu.

Bis dahin waren in den beiden Teilorten, die schon gut fünf Jahrzehnte vorher politisch vereint wurden, zwei getrennte Schulhäuser vorhanden, die aber schon 20 Jahre vor dem Neubau von den Behörden beanstandet wurden. Trotz der Inflation wurde dann das gemeinsame Schul- und Rathaus in den Jahren 1922 und 1923 erbaut und später erweitert.

Immer wieder wurde saniert und das Gebäude auf den neuesten Stand gebracht, sowohl was die baulichen Anforderungen wie Wärmeschutz, Fluchtwege und Funktionalität betrifft, wie auch die technische Ausstattung. Die Schule hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich und wird auch weiterhin Bestand haben. Sie ist eigenständig und unterrichtet die Schülerinnen und Schüler aus Kirchen-Hausen und aus Aulfingen.

Anlässlich des Jubiläums wurde von der Schulleitung auch eine Ausstellung mit einer riesigen Menge an historischen Fotos und Aufnahmen sowie weiteren Dokumenten angeboten, die bei den erwachsenen Besuchern großes Interesse fand. Wer ist auf den alten Fotos aus welchem Jahr?, wurde so manches Mal gefragt. Und auf so manchen Bildern haben sich die Eltern oder auch Omas und Opas als Schülerinnen und Schüler wiedererkannt.

Das Schulfest wurde durch die Bläserklasse unter der Leitung von Andreas Honold musikalisch eröffnet, ehe dann die Angebote der einzelnen Klassen von Alt und Jung anstanden. Die ursprüngliche Befürchtung, dass die Kirchtalhalle wegen dem Umbau nicht zur Verfügung steht, war unbegründet, da voraussichtlich erst im Herbst mit den Arbeiten begonnen werden kann.

In der kleinen Turnhalle der Schule führten die Schüler das Theaterstück „Ich bin Ich“ auf, die Viertklässler inszenierten das Märchen Schneewittchen, in den einzelnen Schulräumen konnte man sich von den Arbeiten der Schüler für das Schulfest informieren. Alle Klassen hatten für das Schulfest entsprechend den Möglichkeiten ihres Alters eine Veranstaltung einstudiert.

Nach dem Motto „Früher und heute“ gab es nicht nur die erwähnte Bilderausstellung, sondern die Zeit wurde weit zurück und nach vorne gedreht. Die Steinzeit mit dem Bau von Höhlen und Höhlenmalereien, Werkzeug, Burgen oder die Zukunft. Die Erwachsenen staunten oft über die Kreativität der Kinder.

Die Kinder konnten verschiedene Spielstationen absolvieren und erhielten einen Stempel und danach noch ein Präsent. Auch im Freien waren zahlreiche Spielstationen für die Kinder aufgebaut, während sich die Eltern, Großeltern und andere Besucher von den Mitgliedern des Elternbeirates mit verschiedenen Speisen und Getränken verwöhnen lassen konnten. Bei den Spielstationen waren auch Schüler mit eingebunden. Aufgebaut wurde eine Rollenbahn, Bogenschießen, und natürlich Fußballtore, die vorwiegend von den Buben belagert waren.