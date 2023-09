Einfacher, klarer und sicherer läuft künftig die Anmeldung von Kindern für kommunale und kirchliche Kindergärten im Geisinger Stadtgebiet ab. Seit September gibt es das neue Anmeldeprogramm „Little Bird“ (kleiner Vogel), das die freien Plätze nach einem Punktesystem vergibt und Mehrfachmeldungen verhindert.

Im Raum Geisingen gibt es sieben Kindergärten, drei in kirchlicher und vier in städtischer Trägerschaft. Es sind derzeit noch genügend Kindergartenplätze vorhanden, wenn es auch nach den Hochrechnungen im einen oder anderen Ort in den nächsten Jahren eng werden könnte. Oft waren in der Vergangenheit Mehrfachanmeldungen von Eltern ein Problem, das zu Irritationen führte. Solche Mehrfachanmeldungen funktionieren ab sofort nicht mehr. Die Anmeldungen nehmen auch nicht mehr die einzelnen Einrichtungen entgegen, sondern für sämtliche Kindergärten ausschließlich die Stadtverwaltung Geisingen.

Die Kindergärten in Kirchen-Hausen, Aulfingen und Leipferdingen stehen in kirchlicher Trägerschaft mit finanzieller Beteiligung der Stadt. Das neue Anmeldesystem, über dessen Einführung im Gemeinderat ausführlich diskutiert wurde, ist nunmehr ab 1. September installiert. Alle Eltern der in Stadt wurden angeschrieben und auf das Anmeldeprogramm verwiesen. Auch auf der Homepage der Stadt gibt es einen Link zu Little Bird.

Dabei wird sich einiges ändern, was die Zusage von Kindergartenplätzen betrifft. Bisher war es mitunter eine Zitter- und Hängepartie für die Eltern, ob sie einen Platz für ihr Kind erhalten oder nicht. Und oft kam erst wenige Wochen vor der Aufnahme die Zusage. Das führte zu Kritik im Geisinger Gemeinderat. Eltern müssten frühzeitig wissen, wann und wo der Nachwuchs Kindergarten oder Krippe besuchen kann, hieß es. Denn wer wieder in den Beruf einsteigen wolle, brauche eine gewisse Vorlaufzeit.

Erläuterungen zum neuen Anmeldeprogramm gaben die stellvertretende Hauptamtsleiterin, Larissa Kellenberger, und Bürgermeister Martin Numberger. Zum Start des Programms ist der Anmeldezeitraum vom 1. bis zum 30. September festgesetzt. Dies gilt für die Vergabe der Plätze für die Zeitspanne vom 1. Januar bis zum 31. Juli. Auf der Homepage müssen die Eltern die entsprechenden Daten des Kindes oder der Kinder sowie die familiären Verhältnisse angeben. Die Vergabe der Plätze erfolgt anhand eines Punktesystems. Man kann auch unter den Einrichtungen wählen und dabei maximal drei der sieben Kindergärten aussuchen. Allerdings ist der Kindergarten am Stadtgraben, der Ganztagesbetreuung anbietet, kapazitätsmäßig begrenzt, sodass für die Vergabe von Ganztagesplätzen die familiären Verhältnisse berücksichtigt werden.

Ab nächstem Jahr sind dann die Anmelde-Stichtage der 15. März und der 15. September, wobei Zuzüge ausgenommen sind. Neu ist, dass zwei Wochen nach dem Stichtag eine Rückmeldung der jeweiligen Kindergartenleitung erfolgt. Die Eltern müssen dann möglichst über das Internet das Platzangebot verbindlich bestätigen oder ablehnen. Nach der Reservierungszusage kommt die Kindergartenleitung wegen des Aufnahmegespräches und des Vertragsabschlusses auf die Eltern zu.