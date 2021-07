Kinder und Eltern freuen sich über den neu gestalteten Spielplatz in der Banatstraße in Geisingen. Bei der Eröffnung und Übergabe des Platzes am Freitag war auch Bürgermeister Martin Numberger dabei.

Er sagte: „Was lange währt, wird endlich gut“ – es sei an der Zeit gewesen. Der Spielplatz ist laut Numberger ein Mosaikstein in der Offensive „Geisinger Treffpunkte“, in deren Rahmen auch die Spielplätze in den Ortsteilen neu gestaltet worden seien. Was noch fehle, sei ein Jugendplatz. Außerdem sei ein Info-Point für Radfahrer am Donauradweg geplant.

Modellprojekt für die Stadt

Der Bürgermeister bezeichnete den Spielplatz als Modellprojekt für die Stadt. Bis jetzt seien von den geplanten 80.000 erst 65.000 Euro ausgegeben worden – vor allem, weil der Platz vollständig in Eigenregie des Bauhofs, gemeinsam mit den Siedlern, entstanden sei. „Ich sage es ganz klar: der Bauhof kann was und das Ergebnis kann sich sehen lassen“, so Martin Numberger.

Mit Gerste zum Rasen Nach jahrelangen Diskussionen über fehlende Spielplätze in der Geisinger Kernstadt wurde der Spielplatz in der Banatstraße nun neu gestaltet. Die Maßnahme wurde ohne Planungsbüro vom Bauhof umgesetzt: Ende Februar wurde die alte Bepflanzung entfernt, der Platz neu modelliert und gestaltet sowie zahlreiche Spielgeräte aber auch Sitzmöglichkeiten aufgebaut. Wegen des Wetters konnte nicht immer daran gearbeitet werden. Beim Rasen ansäen wurde ein Trick angewandt: Das Gras wurde mit Gerste vermischt, was sich in der Aufwuchszeit während der Trockenheit im April bewährt hat.

Er dankte dem Bauhof-Team und dessen Leiter Simon Glunk, aber auch Stadtgärtner Wadah Berki, der die Idee für die gestalterische Planung und Modellierung hatte. „Jetzt könnt ihr euch austoben“, sagte der Bürgermeister zu den Kindern.

Luftballons statt rotes Band

Doch bevor sie die Spielgeräte ausprobieren konnten, stand noch die Freigabe des Platzes an: anstatt dass ein Band durchgeschnitten wurde, ließen die Kinder viele Luftballone in den Himmel steigen. Danach gab es Getränke, einen kleinen Imbiss und eine Runde Eis von der Stadt. Diese konnte von den Erwachsenen viel Lob für den neuen Spielplatz entgegennehmen. Und alle hatten den Wunsch, dass Zerstörungen und Vermüllung ausbleiben.

Mit Spielplätzen war die Kernstadt Geisingen bislang nicht gut ausgestattet. Es gab früher mal vier Plätze, dann nur noch einen und nun wieder zwei. In den vergangenen Jahren wurde auch nicht viel in die Plätze investiert. Der frühere Spielplatz an der Schule wurde vor sieben Jahren zum Regenrückhaltebecken für die Schule und das neue Hallenareal umgebaut.

Auch auf dem Espen gab es vor Jahrzehnten einen Spielplatz, der inzwischen aber schon lange Geschichte ist. Im Neubaugebiet Große Breite wurde ein Spielplatz angelegt und vor zwei Jahren um weitere Spielgeräte ergänzt. Allerdings geben dort immer wieder Verschmutzungen Anlass zu Kritik: Jugendliche halten sich auf dem Platz auf und vermüllen diesen.

80.000 Euro im Haushalt eingestellt

Fehlende oder mangelhafte Spielplätze in der Kernstadt wurden seit Jahren diskutiert, kritisiert und auch in Haushalt eingestellt. Die Haushaltsmittel im vergangenen Jahr wurden noch zur Ergänzung des Spielplatzes in der Großen Breite umgeschichtet, der Haushaltsansatz hätte auch nicht ausgereicht.

Für 2021 wurden dann erneut Haushaltsmittel eingestellt und auf 80.000 Euro aufgestockt. Damit wurde nun der Spielplatz in der Banatstraße völlig umgekrempelt und neu gestaltet. In den vergangenen Jahren war dort aus Sicherheitsgründen ein Gerät nach dem anderen ersatzlos entfernt worden – und immer wieder fragten Kinder, die den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs dabei zuschauten, wann der Platz endlich wieder geöffnet würde.

Die Neugestaltung des Spielplatzes war gemeinsam mit den Eigenheim- und Gartenfreunden (ehemaliger Siedlerbund) erfolgt. Auf dem ehemaligen Festplatz, der nun den Kindern gehört, hatte der Verein eine Gerätehütte, bei der auch die beliebten Grillfeste des Vereins stattfanden. Mangels Helfer ist dies inzwischen Vergangenheit.