Es ließen sich zwar etliche Paare standesamtlich trauen, aber ein großes Fest fand nicht statt – und das wird meist mit der kirchlichen Trauung zusammen organisiert. Viele solche Feste und damit wohl auch die kirchlichen Trauungen wurden auf 2021 oder gar auf 2022 verschoben.

Dass in keiner Kirche die Hochzeitsglocken läuteten, hat es in der Geschichte der fünf Kirchengemeinden wohl noch nie gegeben. 2018 waren es immerhin noch zehn kirchliche Trauungen in den katholischen Kirchen: sechs in Geisingen, drei in Gutmadingen und eine in Kirchen-Hausen. 2019 waren es elf, je eine in Geisingen und Aulfingen, vier in Gutmadingen, drei in Kirchen-Hausen mit Hintschingen und zwei in Leipferdingen. 2020 und 2019 wurden jeweils 17 Kinder getauft, 2018 lag die Zahl mit zehn deutlich darunter.

Erstkommunionfeiern letztes Jahr erst im Herbst

Getauft wurden in Geisingen im letzten Jahr vier Kinder (2019: 6), in Gutmadingen sechs (3), in Aulfingen keines (0), in Kirchen-Hausen mit Hintschingen 4 (4) und in Leipferdingen 3 (4). 26 Katholiken wurden im letzten Jahr (ohne Pflegeheim) beerdigt, ein Jahr zuvor waren es 36, und 2018 sogar 44.

Im letzten Jahr fanden die Erstkommunionfeiern erst im Herbst statt, in Geisingen waren es 18, so viele wie schon lange nicht mehr. 2019 waren es in Geisingen acht und 2018 zwölf. Gutmadingen hatte keinen Erstkommunikanten, 2019 waren es noch vier. Aulfingen hatte zwei (4), Kirchen-Hausen 5 (7) und Leipferdingen 6 (5). Gefirmt wurden im letzten Jahr 52 Jugendliche, zwei Jahre zuvor waren es noch 64. Die Zahl der Kirchenaustritte hat sich im letzten Jahr gegenüber dem Vorjahr reduziert und zwar auf 20 nach 29 im Vorjahr.

Spenden gehen deutlich zurück

Deutlich zurückgegangen aufgrund der abgesagten Sternsingeraktion und der Gottesdienste sind die Spenden. Erbrachte die Sternsingeraktion 2019 noch stolze 9673 Euro, so sanken die Spenden in diesem Jahr auf 5423,95 Euro. Noch deutlicher ging das Ergebnis der Hauptspendenaktion Adveniat zurück: von 3155,64 Euro im Jahr 2019 auf 975 Euro im letzten Jahr.