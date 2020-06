Vielerorts wird wegen der Corona-Pandemie und den Auflagen, aber auch wegen Bedenken der Verantwortlichen kein Ferienprogramm angeboten. Kritisch sind dabei Ferienlager, die in der Region Geisingen aber schon seit einigen Jahren keine mehr angeboten werden.

Die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Martin Numberger haben vor etlichen Wochen schon entschieden, ein Ferienprogramm zu planen – ungeachtet möglicher corona-bedingten Einschränkungen. Denn abgesagt ist ein Programmpunkt schneller, als dann in der Kürze der Zeit etwas zu organisieren. Und die Geisinger ziehen mit: Es haben sich zahlreiche Vereine und Privatpersonen gemeldet, die sich trotz Corona vorstellen können, einen Programmpunkt anzumelden.

Die Stadtverwaltung lud nun die Organisatoren zu einer Besprechung in die Stadthalle ein, damit der Abstand gewährleistet werden konnte. Leider folgten der Einladung nicht alle Organisatoren, was nun durch Rückfragen von Sonja Stepani, die das Ferienprogramm seit vielen Jahren bei der Stadtverwaltung organisiert, abgeklärt werden muss.

Bei der Besprechung war neben Sonja Stepani und Bürgermeister Martin Numberger auch Hauptamtsleiter Thomas Schmid anwesend, der die derzeit geltenden Einschränkungen für Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie erläuterte. 20 Programmpunkte sind angemeldet worden, fest steht auf jeden Fall, dass es etliche Veränderungen zu den Vorjahren geben wird.

Die Teilnehmerzahl ist stark eingeschränkt

Es wurde bei der Besprechung auch der eine oder andere angemeldete Programmpunkt gestrichen. Etwa das Badevergnügen der Feuerwehr und Harmonie Gutmadingen, denn hier können die Abstandsregeln kaum eingehalten werden. Bastelaktionen, wie sie die Landfrauen Gutmadingen anbieten, finden im Gemeinschaftshaus statt. Wichtig bei den Angeboten sei, dass die teilnehmenden Kinder Scheren, Kleber und so weiter selbst mitbringen müssen.

Einige Vereine bieten Radtouren oder Wanderungen an, hier gibt es keine großen Probleme um die Vorschriften einzuhalten. Die Schulsozialarbeit von Geisingen und Immendingen beteiligt sich in den ersten zwei Ferienwochen doch am Ferienprogramm. Allerdings sollen Fahrten wie in den Vorjahren nicht stattfinden.

Zu den einzelnen Terminen müssen die Eltern ihre Kinder direkt fahren, Vereine können keine Fahrgemeinschaften zu auswärtigen Terminen anbieten. Beispiele sind hier das Bogenschießen der Gretelegruppe oder das Fußballgolf, das der Schwarzwaldverein in Bachzimmern anbietet. Und ob ein Vesper angeboten werden kann, ist noch offen, manche Dachorganisationen verbieten dies den Vereinen.

„Wenn wir alle mit Maß und Ziel an das Ferienprogramm gehen, bekommen wir das gemeinsam hin“, so Bürgermeister Martin Numberger. Und Hauptamtsleiter Thomas Schmid betont: „Wir sind alle ein Stück weit Getriebene, und wir alle hoffen, dass die corona-bedingten Einschränkungen nicht schlechter werden.“