Die derzeitige Verschärfung der Hygienemaßnahmen aufgrund der Entwicklung der Coronainfektionen führt in der Region Geisingen im November zu zahlreichen Absagen. Der Tag des Ehrenamtes, der am kommenden Samstag hätte stattfinden sollen, wird gestrichen. Wie Bürgermeister Martin Numberger mitteilt, ist die Durchführung auch unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften nicht im gewohnten Umfang möglich.

Selbst in diesem Jahr nicht, wo die Zahl der zu Ehrenden geringer ausfällt als in den Vorjahren, da keine Fußballmannschaft – seien es die Aktiven oder die Jugendmannschaften – die Kriterien einer Auszeichnung erreichten. Einen Ersatztermin, an dem die Ehrungen von Sportlern, Blutspendern oder ehrenamtlich tätigen Einwohnern nachgeholt werden, gibt es noch nicht.

Zunftabende finden vorerst auch keine mehr statt

Abgesagt sind auch sämtliche Hauptversammlungen der Narrenzünfte und Narrenvereine, die in den nächsten Wochen geplant waren. Die Geisinger Narrenzunft hofft, wie die anderen auch, dass es im Januar wieder Lockerungen gibt. Die Hauptversammlung würde dann zusammen mit der großen Narrenversamlung, die für den 15. Januar geplant ist, zusammengelegt. Was an Fasnacht noch möglich und geplant ist, ist noch offen.

Fest steht jedoch, wie Tobias Huber vom Führungsteam mitteilt, dass es keine Zunftabende gibt. An allen anderen Veranstaltungen soll jedoch festgehalten werden, wie das auch immer unter Corona-Auflagen durchführbar ist.

An vorderster Stelle steht die Gesundheitsprävention

Die Wäschehänge soll auf jeden Fall die Hauptstraße schmücken, Fasnacht sei wie Weihnachten im Kalender verankert, so Huber, aber an vorderster Stelle stehe die Gesundheitsprävention. Und wie die aussieht, könne derzeit niemand sagen. Der ursprüngliche Termin der Hauptversammlung war für den 11. November geplant, aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Zunft die Versammlung in die Stadthalle gelegt.

In die Festhalle von Kirchen-Hausen wollte auch die dortige Narrenzunft Latschari (am 11. November). Die Gutmadinger Narrenzunft wollte am 14. November ins Gemeinschaftshaus, und die Leipferdinger Narrenzunft hatte für den 21. November ihre Versammlung geplant. Alle Narrenvereine und -zünfte tagen somit im November nicht.