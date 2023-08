Mit Katrin Wullich stellt die Schreinerei Dominic Huber aus Gutmadingen ein weiteres Mal einen Innungssieger im Schreinerhandwerk. Die tüchtige Handwerkerin tritt damit in die Fußstapfen ihrer männlichen Kollegen, die schon in den Vorjahren als Innungsbeste abschnitten.

Katrin Wullich aus Gutmadingen hat die Ausbildung zur Schreinerin mit sehr gutem Erfolg bestanden und auch gleich noch den Preis „Die gute Form“ für ihr Gesellenstück eingeheimst. Das Gesellenstück ist eine Wein-Glasvitrine. Die Vitrine aus Massivholz vereint traditionelles Handwerk mit modernem Design. Die zwei Flügeltüren sind im unteren Bereich mit einem Fischgrätenmuster versehen, während sich oben ein Glaseinsatz befindet. Im Inneren wird das Muster wieder an der oberen Rückwand aufgegriffen.

Eine LED-Beleuchtung sorgt für entsprechende Stimmung. Das verwendete Material ist Ulmenholz, das in der hiesigen Gegend so gut wie überhaupt nicht mehr vorkommt, da die meisten Bäume durch den Ulmensplintkäfer geschädigt wurden und gefällt werden mussten.

Die 21-jährige Katrin Wullich aus Gutmadingen hat nach dem Abitur die Schreinerlehre bei der Gutmadinger Schreinerei Huber angetreten. Dort hat sie mit zwei weiteren jungen Frauen die Ausbildung begonnen. Damals sagte sie, dass sie nach dem Abitur etwas Kreatives arbeiten will. Mit dem prämierten Gesellenstück hat sie das eindrucksvoll bewiesen.

Nun geht es zum Landeswettbewerb der Innungssieger. Auch ihr Gesellenstück wird Gutmadingen wieder verlassen. Das prämierte Möbelstück wird den nächsten Prüfern präsentiert. In Stuttgart wird es auf der Design-Messe bewertet. Katrin Wullich ist nicht die einzige Schreinerin bei Dominik Huber. Prisca Baum hat im letzten Jahr die Gesellenprüfung abgelegt und Yvonne Doose ist nunmehr im dritten Ausbildungsjahr. Die Schreinerei Huber hat inzwischen die stolze Zahl von 34 Beschäftigten, einschließlich Verwaltung, Planung und Büro.

Die jungen Frauen fühlen sich im Betrieb sehr wohl. Dort herrscht die Devise, dass es heute wichtiger sei den je, Facharbeitermangel mit Ausbildung zu bekämpfen. Wenn die jungen Mitarbeiter entsprechend ausgebildet würden, sei dies die Garantie für ausreichend Fachpersonal in der Produktion und Kundendienst in der Zukunft. Innungssieger stellt die Gutmadinger Schreinerei immer wieder in den letzten Jahren. Neben der praktischen Ausbildung müssen Berufsschulen besucht werden. In Rottweil gibt es noch eine überbetriebliche Ausbildung. Die praktische Schulung umfasst alle Produktionsschritte. Von klassischer Hobel- und Sägearbeit bis zur Bedienung CNC-gesteuerter Bearbeitungszentren. Zur Ausbildung gehört auch der Staplerführerschein. Das Rohmaterial wird in großen Mengen angeliefert und muss mit Staplern abgeladen werden.

Dominik Huber ist froh, dass die neue Innungssiegerin im Betrieb bleibt und das Personal als Gesellin verstärkt. Für den bevorstehenden Landeswettbewerb drücken Katrin Wullich nicht nur die Mitarbeiter der Schreinerei die Daumen, sondern auch die Musikerkollegen der Donaumusikanten.