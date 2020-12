In der Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau finden wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Zahlen bis voraussichtlich 9. Januar keine Gottesdienste statt. Wie der Vorsitzende des Gesamt-Pfarrgemeinderates, Gerhard Glunk mitteilte, fiel die Entscheidung im Rahmen einer Videokonferenz mit allen Pfarrgemeinderats-Leitern der fünf Pfarreien am Dienstagabend.

Die Entscheidung sei auch mit Pfarrer Adolf Buhl abgesprochen. An Heiligabend läuten um 15 Uhr in allen Kirchen die Glocken und laden dazu ein, eine Hausandacht zu feiern. Texte dafür liegen in jeder Kirche zum Mitnehmen aus.

Neben den Weihnachtsgottesdiensten fallen auch die Gottesdienste der katholischen Gemeinde zum Jahreswechsel und an Dreikönig aus und es werden keine Sternsinger unterwegs sein. Stattdessen liegen am Dreikönigstag in den Kirchen Haussegnungsschilder und gesegnete Kreiden zur Abholung bereit. Abhängig vom Verlauf der Corona-Pandemie soll dann am 10. Januar eventuell der erste katholische Gottesdienst im neuen Jahr stattfinden.

Evangelische Feier und Stallweihnacht

Die evangelische Gemeinde hält – so der Stand am Mittwoch, 23. Dezember – an der Feier ihres Gottesdienstes in der Arena an Heiligabend und am zweiten Weihnachtsfeiertag fest. Die Teilnahme daran ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich, die Teilnehmerzahl ist auf 80 begrenzt. Pfarrer Thomas Gerold weist darauf hin, dass es bei Youtube unter Weihnachten 2020 in Geisingen einen Online-Gottesdienst gibt.

Die Stallweihnacht am Heiligabend um 23 Uhr, die Heidrun Hog-Heidel und Benno Nestel geplant haben, findet virtuell statt: Man kann sich über die Software Zoom direkt in den Stall von Markus Willmann in Gutmadingen einloggen. Dazu die Internetseite www.zoom.com aufrufen und unter „Einem Meeting beitreten“ die Nummer 816 8320 5386 und als Kennwort Stallmesse eingeben.

Die Pfarrgemeinde bittet anstelle der an Weihnachten üblichen Adveniat-Kollekte um direkte Spenden auf das Adveniat-Konto IBAN DE03 3606 0295 0000 0173 45.