Was bei seiner Einrichtung einmal als weiteres Geschäftsfeld für das Donaueschinger Fürstenhaus bezeichnet wurde, ist mehr ein Angebot an die Tierfreunde, als damit Geld im größeren Umfang zu verdienen ist. Vor elf Jahren ging der Tierfriedhof im Unterhölzer Wald in Betrieb, seither haben rund 200 Bestattungen von verschiedenen Tieren vom Hamster bis zum Hund stattgefunden wie der Leiter der FF-Forstverwaltung, Jens Borchers im Gespräch mitteilt.

Eher im eigenen Garten bestattet

In den letzten Jahren ist es etwas ruhiger geworden, das bedeutet, dass weniger Bestattungen stattgefunden haben. „Wir leben einmal in einer ländlichen Gegend, und dort wird eben der Vogel oder die Katze, wenn der Garten groß genug ist, dort beerdigt“. Gerade dies mag auch der Rückgang der Tierbestattungen in den letzten zwei Jahren im Tierfriedhof sein, vermutet der Forstmann. Sein Lieblingstier wie ein verstorbenes Familienmitglied zur letzten Ruhe zu bestatten statt es zur Tierkörperbeseitigung zu geben, ist der Wunsch vieler Tierbesitzer.

Rund acht Hektar groß ist das Waldstück, das als Tierfriedhof ausgewiesen ist. Es wird in drei Richtungen durch Straßen begrenzt. Im Süden durch die Bundesstraße, im Westen durch die Gemeindeverbindungsstraße Drei Lärchen und im Norden durch die Gemeindeverbindungsstraße nach Gutmadingen. Lediglich im Osten grenzt eine große Wiese an den Wald an.

Warum kein Hinweisschild?

Der gesamte Unterhölzer Wald ist Naturschutzgebiet, schon bei der Genehmigung gab es umfangreiche Verhandlungen mit den Naturschutzbehörden. Diese, vertreten durch die Naturschutzstelle beim Regierungspräsidium, stellen sich auch bis heute auf stur, wenn es darum geht, ein Hinweisschild an der Bundesstraße zum Tierfriedhof aufzustellen. Die Begründung, man wolle damit keine Besucherströme ins Naturschutzgebiet locken, ist für Jens Borchers nicht nachvollziehbar. Hinweisschilder dienten nur der Orientierung. Und der Unterhölzer Wald und das Naturschutzgebiet seien weitaus größer als der Tierfriedhof.

Einzig in der Region Der Tierfriedhof Schwarzwald-Baar liegt im südwestlichen Teil des Unterhölzer Waldes. Er ist der einzige in der Region und wird vom Forstbetrieb Fürst zu Fürstenberg betrieben und bewirtschaftet. Der Preis für die Bestattungen der Tiere richtet sich nach der Größe der Tiere. Er variiert von 150 Euro für Nager und Vögel bis zu 350 Euro, die für große Hunde fällig werden. Für Kleintiere, Hunde und Katzen kommen auf die Bestattungskosten noch eine Grabpacht, je nach Tiergröße gestaffelt, hinzu. Zusätzliche Infos unter www.tierfriedhof-sb.de.

Was wie ein nicht aufgeräumter Wald mit toten riesigen Bäumen aussieht, ist Totholz, das bewusst liegen- oder stehengelassen wird. Das dient einer umfangreichen Biologie von Pilzen über Insekten bis zu Vögeln als Grundlage und Nahrungs- sowie Nistmöglichkeit.

Der Tierfriedhof sei eine für die Region einmalige Einrichtung, die mehr als Angebot für Tierfreunde als nennenswerte Einnahmequelle für das Fürstenhaus anzusehen sei, erläutert Borchers. Nicht alles was dort passiert, sei aber im Sinne der Organisatoren: nämlich aufwendige Grabstellen für die Tiere mit vielen Gegenständen aus Plastik oder Keramik. Das wird wieder entfernt, denn ähnlich wie im Friedwald ist das verboten. Holztafeln oder auch Einfriedungen aus Holz sind kein Problem, so Borchers. Das ist natürliches Material.

Wildtiere graben keine Kadaver aus

Der Tierfriedhof liegt im Wald, dort gibt es naturgemäß viel Wild. Viele, die ihr Haustier dort bestatten wollen, hätten deshalb Bedenken, dass die Totenruhe der Tiere gestört wird. Ausgegraben wurde noch nie ein bestattetes Tier, sei es durch Wildschweine, Fuchs oder Dachs, versichert Borchers.