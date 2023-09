Der eine Festausschuss kann sich zurücklehnen und auf ein erfolgreiches Festwochenende zurückblicken. Der andere steckt noch mitten in der Arbeit. Der Ausschuss der 750-Jahr-Feier im Ort hat seinen Dienst getan. Für die Verantwortlichen der Harmonie Gutmadingen geht es jetzt erst so richtig los. Denn mit einem viertägigen Fest soll das 100-Jährige des Musikvereins vom 1. bis zum 5. Mai 2024 gefeiert werden. Die Feier soll zudem mit dem Bezirksmusikfest des Bezirks V des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar verbunden werden.

Als eine Art Generalprobe könnten die Feierlichkeiten zum 90-jährigen Bestehen des Vereins vor fast zehn Jahren gesehen werden. Denn der Ablauf des damaligen Festes diene dieses Mal als Blaupause. Doch mindestens eine Änderung steht schon fest. Der Verein musste sich einen neuen Festplatz suchen, der Platz im Gewerbegebiet „In der Au“ steht nicht mehr zur Verfügung. Die Feier findet nun beim Ortseingang von Geisingen her kommend im Bereich Hinter Gärten statt. Schon im Februar haben Mitglieder des Organisationsteams den Platz in Augenschein genommen und ihn vermessen. Denn nur so könne man entscheiden, wo das Festzelt Platz hat und welche Vorbereitungen erforderlich sind. Auch wenn es bis Mai noch etwas hin ist, werden noch im laufenden Jahr die entsprechenden Ver- und Entsorgungsleitungen gelegt, ebenso wie Leerrohre. Bei einem Termin machen die Vereinsmitglieder deutlich, dass es für ein solches Fest eine langfristige Planung braucht, beispielsweise hinsichtlich der Bands, die man für das Fest verpflichten will. Aber auch das Zelt und die Infrastruktur für ein solches Fest müssen langfristig geordert werden.

Und das ist geplant: Zum Auftakt am 1. Mai gibt es den traditionellen Wandertreff auf dem Wartenberg. Festbeginn ist am Vormittag, am Nachmittag findet wieder eine Gaudi statt, außerdem spielen ab 13 Uhr die Gässlihuper. Ab 17 Uhr spielt die Band Blaska. Am 1. Mai findet zudem wieder der Mai-Triathlon statt, bei dem jeweils dreiköpfige Mannschaften gegeneinander antreten.

Am 2. Mai ist Ruhetag, dann können sich die Gutmadinger auf die nächsten Festtage vorbereiten. Denn am Freitag, 3. Mai, ist das Handwerkervesper mit Unterhaltung durch Gastkapellen geplant. Ab 17 Uhr steht ein Böhmisch-mährischer Unterhaltungsabend mit Christoph Gleichauf und seiner Blaskapelle an. Der Samstag, 4. Mai, startet mit einem Rentner- und Kindernachmittag mit den Schwarzwald-Buam ab 15 Uhr. Für den Abend konnte die Band „Die Draufgänger“ verpflichtet werden. Sie spielt ab 21 Uhr. Dann kommt der Festsonntag, 5. Mai. In der Pfarrkirche findet morgens ein Gottesdienst statt, danach startet der vierte Festtag mit einem Frühschoppen im Festzelt. Am Nachmittag ist ein großer Umzug durch Gutmadingen mit Musikkapellen, Kramer-Traktoren und vielleicht auch anderen Oldtimern, Trachtengruppen und Radgruppen geplant. Zum Festausklang gibt es noch vier Stunden Schlag auf Schlag mit den Randenmusikanten, die um 17 Uhr beginnen, und mit den Schwarzwälder-Musikanten. Beide musizieren abwechselnd. „Es gibt noch einiges zu tun und zu organisieren“, betonen Simon Glunk, David Rapp und Daniela Glunk vom Vorstandsteam. Die verschiedenen Aufgaben wurden auf die Mitglieder verteilt.