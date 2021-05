Der ehemalige Geisinger Pfarrer Josef Wehrle ist tot. Er starb am 9. Mai im Alter von 74 Jahren. Wehrle war von 1983 bis 1986 Pfarrer in Geisingen und auch in Gutmadingen. Dass seine Zeit als Pfarrer in Geisingen nicht von längerer Dauer sein wird und er zu höheren Aufgaben berufen war, war den Geisinger Katholiken von vorneherein klar.

Josef Wehrle wurde am 7. Oktober 1947 in Stühlingen geboren und wuchs in Bonndorf auf. Von 1968 bis 1973 studierte er katholische Theologie in Freiburg und in Maynooth (Irland). Von 1974 bis 1977 betrieb er Aufbaustudien auf den Gebieten der Literatur- und Sprachwissenschaften sowie der altorientalischen Philologie in Freiburg und an der École Biblique et Archéologique Française in Jerusalem. 1977 empfing er die Diakonats- und 1981 die Priesterweihe. Zugleich erstellte er in diesen Jahren neben seelsorgerlichen Tätigkeiten seine Dissertation, abgeschlossen durch die Promotion 1981.

Bis zu seiner Anstellung als Akademischer Rat an der Ludwig-Maximilian-Universität München ging Josef Wehrle verschiedenen priesterlichen Aufgaben in Triberg, Freiburg und von 1983 bis 1986 in Geisingen und Gutmadingen nach. 1992 erfolgten die Habilitation und die Berufung auf eine Professur. Von 1986 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand wirkte Professor Wehrle ferner als Hausgeistlicher bei den Armen Schulschwestern in der Au in München.

Das Archivbild entstand während Wehrles Zeit in Geisingen. | Bild: Paul Haug

Nach seiner Rückkehr nach Freiburg im Breisgau war Josef Wehrle als Subsidiar in den Kirchengemeinden der Stadt tätig, zuletzt in Freiburg Ost. Gerne feierte er mit den Gemeinden die Eucharistie und half dort, wo es notwendig war.

Neben seiner exegetischen und hebraistischen Arbeit bestand eine Spezialität von Professor Wehrle in seiner erstaunlichen Kenntnis einer Vielzahl altorientalischer Sprachen wie Ugaritisch, Akkadisch, Ägyptisch, koptische Dialekte (Saidisch, Bohairisch, Achmimisch, Subachmimisch, Fajjumisch), Äthiopisch, Altnubisch, Armenisch und Georgisch.

Die Urnenbeisetzung des beliebten Theologen fand im Familienkreis in seinem Heimatort Bonndorf statt.