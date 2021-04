von wf

Ebenso wie in den weiteren Stadtteilen von Geisingen gibt es mit Baumurnengräbern auch in Kirchen-Hausen eine neue Bestattungsform. In seiner jüngsten Sitzung hat der Ortschaftsrat den Standort festgelegt. Die Baumurnengräber erhalten ihren Platz im Bereich des bereits bestehenden Urnengrabfeldes. Der Entscheidung ging ein Besichtigungstermin im Friedhof voraus.

Detaillierte Vorschläge

Für die Festlegung hatte Ortsvorsteher Christoph Moriz vier detaillierte Vorschläge ausgearbeitet. Alternativ zum nun gewählten Standort wäre es demnach denkbar gewesen, die Bestattungen auf dem freien Grabfeld vor der Sakristei, auf der Rasenfläche hinter der Kirche oder auf dem Platz vor dem Haupteingang der Kirche anzuordnen.

Die gefundene Lösung hat den Vorteil, dass sie zur Auflockerung des Friedhof-Erscheinungsbildes beiträgt. Der Bauhof wird an der festgelegten Stelle einen Baum pflanzen, um welchen die Urnengrabstellen angeordnet werden.

Thuja-Abgrenzung wird ersetzt

Zur würdigen Gestaltung des Friedhofes, auf welche der Ortschaftsrat großen Wert legt, wurden durch das Gremium weitere Gestaltungsmaßnahmen beschlossen. So wird die Thuja-Abgrenzung des Urnengrabfeldes durch eine Ersatzpflanzung ersetzt und die Einfassung der Grünstreifen vor dem Kriegerdenkmal erneuert.

Festgelegt wurde auch der Standort für Erdrasengräber. Diese werden, abgegrenzt durch eine Bepflanzung, im hinteren Drittel der freien Fläche vor der Sakristei angeordnet. Drei Bauanträgen und einer Bauvoranfrage erteilte der Ortschaftsrat seine Zustimmung.

Weitere Maßnahmen abgeschlossen

Über eine ganze Anzahl von Maßnahmen konnte Moriz in der Sitzung berichten. So ist die Sanierung der Rathaustoiletten nahezu abgeschlossen. Zudem wurde die Beleuchtung der Räume im alten Schulhausbereich auf LED-Leuchtmittel umgestellt. Den Abschluss gefunden hat auch das für die Grundschule entwickelte Digitalisierungskonzept.

Die Datenleitungen sind verlegt und die für den Unterricht erforderlichen Geräte wie Tablets sind beschafft. Auch das neue Spielhaus für den Kindergarten ist eingetroffen: Nach einer Vorentscheidung durch den Ortschaftsrat hatten die Eltern die endgültige Auswahl getroffen. Aufgestellt werden kann auch die für das Rathaus und die Schule beschaffte Fahrradständeranlage.