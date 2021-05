von Thomas Schröter

Eine der größten Herausforderungen für eine nachhaltige Stadt- und Raumentwicklung ist eine effiziente Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden, aber nicht vermehrbaren Ressource Boden. Es gilt, innerörtliche Flächenreserven und Potentiale zu aktivieren und so bestehende Siedlungs- und Freiraumstrukturen zu entwickeln. Mit dem klaren Ziel: eine qualitätsvolle und gleichzeitig bezahlbare Wohnraumversorgung.

Hoffnung auf Landesförderung

Vor dieser Herausforderung steht auch die Region Geisingen, weshalb die Stadt in ein kommunales Flächenmanagement einsteigt. Jasmin Rappold von der Agentur Steg Stadtentwicklung skizzierte bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die ersten Schritte. Unter dem Motto „Mehr Raum für Familien – Geisingen schafft Platz in der Mitte“ soll zunächst eine Bestandsaufnahme erfolgen.

Suche in der Kernstadt und in Ortsteilen

Untersucht wird dabei, wo es in der Kernstadt und in den Ortsteilen innerörtliche Baulücken, Brachflächen und Leerstände gibt, die grundsätzlich für eine Bebauung oder Wiederbelebung infrage kommen. Geklärt wird in diesem Zusammenhang auch, ob die jeweiligen Eigentümer Interesse an einer baulichen Aufwertung zeigen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen dann in ein Gesamtkonzept für das kommunale Flächenmanagement einfließen.

Geisingen strebt dabei die Aufnahme in das Landesförderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ an. Es unterstützt neben dem Einsatz kommunaler Flächenmanager nicht-investive Maßnahmen für das kommunale Flächenmanagement, wie etwa Konzepte für eine gezielte Innenentwicklung durch Nachverdichtung. Die nächste Ausschreibungsrunde steht Jasmin Rappold zufolge voraussichtlich im Juli an. Nach Beschluss des Gemeinderats soll die Agentur Steg die Vorarbeiten vorantreiben, ohne die Förderfähigkeit zu gefährden. Das Thema Flächenmanagement soll, das ist Konsens im Stadtparlament, auch für den Fall, dass das Vorhaben keine Förderung erhält, weiterverfolgt werden.