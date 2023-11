Wie geht es mit dem ältesten Gasthaus von Gutmadingen, dem „Ochsen“, weiter? Seit zwei Jahren gehört der „Ochsen“ Volker Weber und Juri Kuleber. Im Mai letzten Jahres wurde mit dem Abbruch des Ökonomieteils begonnen, an dessen Stelle entstand ein imposanter Neubau mit 13 Mietwohnungen, die auch in Gutmadingen auf große Nachfrage gestoßen sind. Doch was den „Ochsen“ selbst betrifft, gibt es immer noch viele Fragen. Das Gasthaus war jüngst beim Lichterlauf der Donaumusikanten geöffnet. Das Problem: es gibt noch keinen Wirt, sondern Mitglieder der Donaumusikanten haben sich zu dem Anlass als Wirte betätigt.

Da wünschen sich viele Gutmadinger natürlich für Veranstaltungen den „Ochsen“ wieder zurück. Der letzte Wirt, Andreas Deuschle, hat schon Ende 2019 die Öffnungszeiten reduziert, hatte für Gesellschaften aber noch geöffnet, dann – Ende 2020 – kam das endgültige Aus. Die Deuschles, die 1994 den „Ochsen“ gekauft hatten, sind weggezogen. Die Suche nach einer Nachfolge als Gastwirt blieb erfolglos, und um zu verhindern, dass der Gebäudekomplex zu einer Massenunterkunft oder dergleichen wird, griffen Volker Weber, Geschäftsführer der Firma Bau Partner und Juri Kuleber, Geschäftsführer der Firma Stöffler, zu.

Im Sanierungskonzept für das große Gebäudeareal steht auch der „Ochsen“. Zuerst werden aber die 13 Wohnungen fertiggestellt, damit die Mieter einziehen können, dann soll der eigentliche „Ochsen“ umgebaut und umgestaltet werden. „Schon heute“, so Volker Weber, „sind wir auf der Suche nach einem potenziellen Gastronomen, der das Lokal übernimmt.“ Nach dem Umbau soll der „Ochsen“ 150 Sitzplätze haben, eine Terrasse, und sechs Doppel- sowie zwei Einzelzimmer und zwei Apartments. Juri Kuleber und Volker Weber gehen davon aus, dass der Start des Ochsenumbaus im Sommer 2024 sein wird. Wenn sich schon vorher ein Wirt findet, kann auf dessen Wünsche bei der Ausgestaltung eingegangen werden, was hilfreich sein kann, verdeutlichen die beiden. Gasthäuser mit einer solch großen Anzahl an Sitzplätzen gibt es wenige, das ist aber auch eine Herausforderung für einen Gastronomen, sind sich beide bewusst. Der „Ochsen“ war früher die Festhalle von Gutmadingen. Alle größeren Vereinsveranstaltungen, Hochzeiten, Konzerte oder Theatervorführungen und die Fasnet fanden hier statt. Erst nach dem Umbau der Schule zum Gemeinschaftshaus wurden einige Veranstaltungen dorthin verlegt. In Zeiten, als die Kramerwerke noch über 200 Mitarbeiter und keine Kantine hatten, fungierte der „Ochsen“ auch als solche.

Die Firma Kramer und der Ochsen, da gab es viele Gemeinsamkeiten. Die Fenster zur Zehntgasse hin sind mit Kramermotiven versehen. Diese sind von außen mit Holztafeln verschalt, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Diese sollen auf jeden Fall erhalten werden, sofern dies wärmetechnisch möglich ist. Wer den „Ochsen“ übernimmt, sind sich Volker Weber und Juri Kuleber einig, muss die Ärmel hochkrempeln und hat dann durchaus auch eine Chance. „Das Gebäude und die Innenausstattung stellen wir, der Rest muss ein Wirt mit Herzblut füllen“, so die beiden Investoren. Sie sind jedenfalls guter Hoffnung, dass sich jemand findet, der sich diesen Anforderungen stellt.