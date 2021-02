von Franz Dreyer

Im Jahr 2028 jährt sich zum 1250. Mal die erste urkundliche Erwähnung von Leipferdingen. „Unser Ziel ist es, das Ortsjubiläum in einer neuen oder grundlegend modernisierten Festhalle feiern zu können“, erläuterte Ortsvorsteher Jürgen Keller in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Obgleich es bis dahin noch ein gutes Stück Weg ist, beschäftigte sich der Ortschaftsrat bereits mit der Vorgehensweise zur Festhallenplanung. Eine erste Rate an Planungsmitteln in Höhe von 25.000 Euro steht zur Verfügung.

Einvernehmlich sprach sich das Gremium dafür aus, vor der Auftragserteilung an einen Architekten auf örtlicher Ebene eine Bedarfs- und Gestaltungsgrundlage zu erarbeiten. Zunächst soll den Vereinen Gelegenheit gegeben werden, Ideen und Wünsche einzubringen sowie den Bedarf anzumelden. Sodann sollen auch örtliche Institutionen wie beispielsweise die Schule oder der Kindergarten an der Konzeptfindung beteiligt werden.

Feldscheune im künftigen Baugebiet Hanfgarten wird abgebrochen

Des weiteren erteilte der Ortschaftsrat auf der Grundlage einer durchgeführten Ausschreibung der örtlichen Firma Weh GmbH, Fuhr-Baggerbetrieb und Containerdienst, den Zuschlag zum Abbruch der Feldscheune im künftigen Baugebiet Hanfgarten. Im Preis von 25.460 Euro ist der vollständige Rückbau einschließlich der Fundamente mit Entsorgung des Abbruchmaterials und die Herstellung des Planums enthalten. Der Auftrag muss bis Ende Februar ausgeführt sein, da der Abbruch nur außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse erfolgen darf. Mit dem Rückbau der Feldscheune wird ein weiterer Schritt zur Realisierung des Neubaugebietes Hanfgarten vollzogen.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Ortschaftsrates war die Bildung des Wahlvorstandes für die am 14. März stattfindende Landtagswahl. Die Wahl wird geleitet von Ortsvorsteher Jürgen Keller als Vorsitzendem, sowie Markus Hall und Volker Mutzel als dessen Stellvertreter. Zudem gehören dem Gremium als Schriftführer beziehungsweise Beisitzer an: Monika Hornung, Christian Weh, Patric Frank, Romina Frank, Anke Hornung und Peter Wimme.

Alte Festhalle dient am 14. März als Wahllokal

Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsvorschriften dient die Festhalle als Wahllokal. Für diejenigen, der per Briefwähl wählen wollen, ist es wichtig zu beachten, dass Wahlbriefe am Wahltag nur bis 17.30 Uhr im Wahllokal abgegeben werden können.