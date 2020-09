Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Dienstagabend, kurz nach 20 Uhr, zu einem Brand auf einem Balkon in der St. Michaelstraße gekommen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass Mobiliar, das sich auf dem Balkon befand, in Brand geraten war. Die Feuerwehren aus Leipferdingen und Geisingen konnten die Flammen innerhalb kurzer Zeit stoppen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen dauern an.