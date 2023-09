Die beiden jüngsten Sommerstürme haben ähnlich wie in der ganzen Region auch im Geisinger Stadtwald Schäden angerichtet. Rund 2000 Festmeter Sturmholz fallen voraussichtlich an, wie Revierleiter Mattias Rapp auf Nachfrage mitteilte.

Auf die beiden Reviere von Rapp und von Hartmut Bertsche entfallen jeweils rund die Hälfte. Der letzte Sturm hat die Geisinger Berge verschont, das Sturmholz fiel südlich von Geisingen an. Teilweise waren der Kirchener Berg und der Bereich Gauert betroffen, außerdem die Länge im Bereich Leipferdingen und Aulfingen. Da der Sturm im Geisinger Stadtwald weniger wütete als in anderen Orten, macht dem Revierleiter derzeit das Käferholz mehr Sorgen als das Sturmholz.

Bei einem geplanten Einschlag von 18.500 Festmetern Holz entfalle fast die Hälfte auf sogenannte zufällige Ergebnisse, wie man im Fachjargon die Schadholzanteile nennt. Der Gesamteinschlag verteilt sich mit 9000 Festmetern auf das Revier von Mattias Rapp (Geisingen und Gutmadingen und ein Teil von Kirchen-Hausen) sowie mit 9500 Festmetern auf das Revier Süd von Hartmut Bertsche, das bis Leipferdingen reicht. Im Revier Süd gibt es auch den größten Anteil an Käferholz mit rund 3000 bis 4000 Festmetern, während Rapps Revier auf 2000 Festmeter kommt. Da der Borkenkäfer noch tätig ist und sich vermehrt, kann sich bis Jahresende noch einiges ändern.

Seit fünf Jahren hat man auch im Geisinger Stadtwald das Problem des Borkenkäferbefalls. So lange habe noch keine Käferkalamität gedauert, sagte Rapp. Wegen des nassen und kalten Frühjahrs seien die Käfer zwar einen Monat später ausgeflogen. Aber in der Trockenheit vermehrte sich der Schädling rasant. Bis Oktober rechnet man mit der dritten Generation des Insekts. Kommt kein Kälteeinbruch, bohrt sich der Schädling ins Holz oder überwintert auch bei starkem Frost im Boden. Drei Waldarbeiter und zusätzliche Unternehmen arbeiten die Käferbäume auf. Laut Matthias Rapp gibt es flächige, aber auch nur punktuelle Schadstellen, was die Arbeit nicht einfach macht.