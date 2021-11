Die Baufirmen haben eine Punktlandung erreicht. Am Donnerstag wurden noch letzte Arbeiten auf der Brücke und der Straße einschließlich der Einfädelungsspur auf die B 31 in Richtung Donaueschingen ausgeführt. Damit endet eine 20-monatige Sperrung der Zufahrt nach Geisingen.

Umleitungen waren an der Tagesordnung, der örtliche Verkehr wurde von Gutmadingen nach Geisingen und umgekehrt über den Feldweg oberhalb der Stadtmühle geführt, von und nach Kirchen-Hausen über den unteren Riedweg. Nicht nur die Autofahrer hatten Einschränkungen und Umleitungen hinzunehmen, auch der öffentliche Personennahverkehr, in diesem Fall der Busverkehr, hatte sogar seit drei Jahren geänderte Fahrzeiten.

Einschränkung, Sperrung, Abbruch

Im Dezember 2018 wurde die Belastungsgrenze der Brücke beschränkt. Die Linienbusse waren dann zu schwer und mussten über das Gewerbegebiet Danuvia 81 fahren, was dazu führte, dass die innerstädtische Route nicht mehr bedient wurde. Aus sechs Haltestellen wurde nur noch eine.

Die Donaubrücke vor dem Abbruch im vergangenen Jahr. Sie wurde 1952 gebaut und wurde im März 2019 aus statischen Gründen gesperrt. | Bild: Paul Haug

Im März 2019 erwiesen sich die weitergehenden Untersuchungen an der Statik als gravierend, was zur sofortigen Sperrung der Brücke und damit der Straße führte. Dann wurde geplant und untersucht, lohnt sich eine Sanierung, wie lange hält eine solche und was kostet dieselbe oder macht es Sinn, einen kompletten Neubau zu erstellen.

Geschichte der Donaubrücke Die alte Donaubrücke Geisingen im Verlauf der K 5942 wurde als Ersatz für die im Krieg zerstörte Schindelbrücke 1952 gebaut und bei ähnlich kühlem Wetter und Schnee am 17. November 1952 freigegeben.



Im Dezember 2018 wurde die Brücke wegen statischer Mängel tonnagebeschränkt, im März 2019 voll gesperrt. Im Mai 2020 erfolgte der Abbruch, der Spatenstich für die neue Brücke erfolgte am 17. September 2020.



Die Brücke hat eine Länge von 87,40 Meter und ist eine Dreifeldbrücke, die in Ortbeton hergestellt wurde. Im Zuge des Brückenneubaus wurde auch noch eine Einfädelungsspur auf die B 31 in Richtung Donaueschingen mit gebaut. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen rund 3,9 Millionen Euro.

Die Einwohner sahen ein, dass es auch aus Kostengründen Sinn machte, die alte Brücke abzubrechen und an der gleichen Stelle eine neue zu bauen. Um an Zuschüsse zu gelangen, braucht man eine Planung und Verhandlungen, zumal es ein neues Förderprogramm gab, nachdem auch der Abbruch von Brücken bezuschusst wurde. Das Büro Breinlinger legte sich mächtig ins Zeug, das Regierungspräsidium Freiburg und das Verkehrsministerium sahen die Notwendigkeit einer schnellen Lösung.

Günstiger als geplant

Tuttlingens Landrat Stefan Bär ging bei der Freigabe am Freitag auf die reibungslose Zusammenarbeit aller ein und dankte dem Regierungspräsidium für die unbürokratische und schnelle Unterstützung. Durch den Landtagsabgeordneten Guido Wolf sei das Projekt noch in das Zuschussprogramm aufgenommen worden, obwohl die Frist abgelaufen war.

Im Mai 2020 konnte bereits mit dem Abbruch begonnen werden, im September letzten Jahres war dann Spatenstich. Auch finanziell wurde das Projekt günstiger als ursprünglich geplant. Zu Beginn der Maßnahme ging man einmal von 5,1 Millionen Euro aus, die Schätzung aktuell liegt bei 3,9 Millionen.

Die neu gebaute Donaubrücke vom selben Blickpunkt aus. Das filigrane Bauwerk überspannt die Donau und das Donauvorland. | Bild: Paul Haug

Davon erhält der Kreis Zuschüsse in Höhe von 2,2Millionen Euro, sodass die Kreiskasse noch mit 1,7 Millionen Euro belastet wird. Bürgermeister Martin Numberger freute sich im Namen der Bevölkerung, dass der Hauptzugang zu Geisingen wieder geöffnet ist. Scherzhaft rechnete er vor, wie viel Umweltschutz, im Gegensatz zu den zweieinhalb Jahren Sperrung und Umleitung, nun erreicht wird.

Brückenfest geplant

Regierungsvizepräsident Klemens Ficht gratulierte dem Kreis zum neuen Bauwerk. Es sei nicht immer selbstverständlich, dass Bauprojekte zügig und auch noch im Kostenrahmen abgewickelt werden. Dies sei ein Beispiel, wie es anders läuft, wenn alle Beteiligten zusammen arbeiten.

Die kirchliche Weihe erteilte Pfarrer Adolf Buhl bei der Figur des Brückenheiligen St. Nepomuk. Er wacht seit Donnerstag wieder über die neue Brücke. Während des Baus war die Figur eingelagert. | Bild: Paul Haug

Die kirchliche Weihe nahm Pfarrer Adolf Buhl vor, die Gebete verlas er zusammen mit Lilia Groß und Wolfgang Blanz von der evangelischen Kirchengemeinde. Landrat Stefan Bär und Bürgermeister Martin Numberger versprachen, dass es im nächsten Jahr ein Brückenfest geben soll.