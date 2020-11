Die aktuelle Entwicklung der Coronainfektion in der Raumschaft Geisingen hat in den vergangenen Tagen an Fahrt aufgenommen. „Bis vor zwei Wochen hatten wir in Geisingen sehr niedrige Infektionszahlen. In der Zwischenzeit befinden wir uns mit einem Inzidenzwert von 519 im oberen Bereich des Landkreises Tuttlingen„, so Bürgermeister Numberger in einer Pressemitteilung. Der Inzidenzwert beziffert die Zahl der Infektionen auf 100.000 Einwohner. Diese hohen Zahlen werden von der Geisinger Bevölkerung mit Besorgnis wahrgenommen, was auch in der Stadtverwaltung und den Ortschaftsverwaltungen mit Sorge gesehen wird.

„Die hohe Anzahl an Infektionen relativiert sich etwas, wenn man genauer hinschaut. Entscheidend ist die Nachverfolgung der Infektionsketten, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern“, so Numberger.

Ausbruch im Pflegeheim liefert die hohen Zahlen

Der Ausbruch im Pflegeheim Geisingen sei ursächlich für die hohen Zahlen in Geisingen. So wurde hier am vergangenen Donnerstag der Höchstpunkt gemessen. Von den insgesamt 42 in Geisingen bekannten Corona-Infizierten waren 29 Heimbewohner direkt infiziert. Ebenfalls wurden Mitarbeiter positiv getestet.

Ein Hoffnungsschimmer hätten die Fallzahlen vom Freitag gegeben, nachdem die Anzahl der Infizierten auf 33 zurückgegangen ist, so Numberger weiter. Damit die Zahlen in den kommenden Wochen auch weiter sinken, appelliert Bürgermeister Numberger an die Vernunft der Geisinger Bevölkerung: „Bleiben Sie wie bisher wachsam und halten Sie sich an die bekannten Regelungen wie das Tragen von Mundschutz und Abstandsregelungen.

Kaum Bußgelder verhängt

Bisher mussten nur sehr wenige Bußgelder wegen Verstößen gegen die geltenden Corona-Regelungen ausgesprochen werden. Numberger hofft, dass es auch in den kommenden Wochen hierbei bleiben wird.