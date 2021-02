Die Donau war in Geisingen und Kirchen-Hausen im Jahr 1952 (Schwarz-Weiß-Bild) noch nicht begradigt. Land unter hieß es dort bei der Baustelle. Auf der linken Seite sind im Bereich der Baumreihe die alte Zufahrt zur Schindelbrücke und Notbrücke zu sehen. Dieselbe Situation von der gleichen Stelle aus gesehen (farbiges Bild) präsentiert sich heute auf der Baustelle: Fertig sind jedoch alle Fundamente, die beiden Widerlager und die Stützpfeiler. In der ganzen Region haben über das Wochenende tauende Schneemassen in Kombination mit Regenfällen für teils hohe Wasserstände gesorgt. Bilder: Paul Haug, Archiv

Schwarzwald-Baar-Kreis Nach starkem Hochwasser am Samstag sinken die Pegel der Flüsse schon wieder