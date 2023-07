Ein Doppel-Ort wird wieder zum Zentrum für Trike-Liebhaber. Der Verein Trikefreunde rechnet von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Juli, mit mehreren hundert Anhängern der dreirädrigen Motorräder. Es ist das bereits achte Trike-Treffen in Kirchen-Hausen und damit eines der größten in Deutschland.

Trike-Fahrer aus der ganzen Republik und angrenzenden Ländern kommen zum Treffen im Geisinger Ortsteil. Die ersten Teilnehmer sind seit Montag da, machen Urlaub und freuen sich auf das große Zusammenkommen mit Gleichgesinnten. Das letzte Treffen fand 2019 statt, damals war nicht klar, ob es noch ein weiteres gibt.

Die Trikefreunde Kirchen-Hausen gründeten sich 1997 und sind während des Jahres immer wieder aktiv. Sei es beim Dorffest, wenn sie mit einigen Gefährten beim Kinderprogramm die jungen Festbesucher zu einer Ausfahrt mitnehmen, oder an Fasnacht und beim Bach-Abi-Fahren der Hexen in der Aitrach. Die Mitglieder der Trikefreunde sind meist mehrfach und damit noch in anderen Vereinen tätig. So können sie bei den Treffen auch wieder auf die Unterstützung anderer Vereine zurückgreifen, etwa beim Betrieb der Wirtschaft, wie Bierstand, beim Aufbau oder auch beim Frühstück für die Teilnehmer am Samstag- und Sonntagmorgen. Chromblitzende und oft als wahre Kunstwerke mit entsprechender Lackierung und Motiven versehene Gefährte, vom einst urtümlichen VW-Käfer-Motor mit knappen 30 PS bis zum Porsche-Sechszylinder ist alles dabei. Wohnanhänger sind ebenfalls zu bestaunen, manche bestehen aus einem Fass, andere aus einem Autochassis auf einem Anhänger. Ganze Familien sind dabei und genießen das besondere Flair des Trike-Treffens. Dazu zählen ein riesiges Lagerfeuer, das mehr oder weniger drei Tage ununterbrochen brennt und mit etlichen Ster Brennholz gefüttert wird, und ein Pool. Dieser ist aus großen Strohballen mit einer Plane hergestellt und darf auch von der Bevölkerung benutzt werden – das heißt, dass das Treffen für alle offen ist.

Der Pool wurde in diesem Jahr nicht von Aitrachwasser gefüllt, da aufgrund der Wasserstände eine Entnahme aus öffentlichen Gewässern untersagt ist. Die Veranstalter wollen auf qualitativ gutes Wasser für die Badegäste setzen und entnehmen es aus der Wasserleitung. Im großen Zelt werden die Teilnehmer und Besucher mit Speisen und Getränken versorgt, unter anderem auch mit einem Frühstück am Samstag- und Sonntagmorgen. Den ganzen Freitag über werden weitere Teilnehmer erwartet. Am Samstag gibt es ab 12 Uhr Mittagessen und dann startet die große Ausfahrt von Trikes und allen anderen Fahrzeugen, die zwei, drei oder vier Räder haben.

Am Freitag ist Lagerfeuerparty mit dem Gitarren-Duo Henning und Luca Lehmann, um 20 Uhr Bieranstich. Am Samstag ist ab 19 Uhr Lagerfeuerparty mit Musik von Beef. Am Sonntag ist dann Abreisetag nach dem Frühstück. Der Festplatz liegt in Kirchen-Hausen östlich der Autobahn, eingebettet durch die Donau und Aitrach beim Pumpwerk. Die Zufahrt ist neben der Firma Elsässer-Betonteile entlang der Autobahn. Vor dem „Festplatz“ ist ein großer Parkplatz für die Besucher. Der Eintritt für Besucher ist kostenfrei.