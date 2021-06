Welcher Müll gehört in die Verwertung und welches Material kann wiederverwendet werden? Antworten darauf sind nicht immer leicht. Die Abfallberatung des Landkreises Tuttlingen will Kinder für dieses Thema sensibilisieren und bietet Lehreinheiten an. Thomas Kremer war deshalb zwei Tage lang an der Geisinger Grundschule, um die beiden dritten Klassen innerhalb des Projekts Müll und Abfall aufzuklären.

Keine große Sammelaktion

Marion Berger-Erbis, die eine der Klassen betreut, erläuterte die Aktion. Während dieser haben die Kinder rund um das Schulgelände Müll und Abfall gesammelt. Eine groß angelegte Sammlung auf der gesamten Geisinger Gemarkung hat aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattgefunden. Für Thomas Kremer ist es seit eineinhalb Jahren der erste Termin in einer Schule gewesen, wie der Fachmann aus dem Landratsamt erklärte. Er brachte Material mit: einen Eimer voller Abfall, und den sortierten die Kinder. Was ist Biomüll, was recycelbarer Kunststoff, Papier und was noch Restmüll? Letzterer aus Geisingen wird in Ulm verbrannt.

Am Ende der Sortieraktion blieb ein kleiner Eimer Restmüll übrig

Kinder für den Bereich Umwelt zu sensibilisieren sei wichtig, erklärte Thomas Kremer. Sie seien noch eher lernfähig als manche Erwachsene. Im Biomüll beispielsweise sei noch zu viel Material, das nicht in diese Tonne gehört – etwa Plastikverpackungen. Und aus Altpapier könne neues Papier hergestellt werden, erklärte er den Kindern. Er zeigte dies auch vor Ort. Aus Zeitungen stellte Kremer einen Brei her, dann schöpfte er Papier, um wieder ein neues Blatt daraus zu pressen, auch wenn dieses nicht weiß, sondern grau aufgrund der Druckerschwärze war.

Tipps für Zuhause

Die Unterrichtseinheiten werden in der Regel durch einen Besuch bei der Mülldeponie und der Umschlagstation ergänzt. Doch dies ist derzeit nicht möglich. Somit bleibt den Drittklässlern nur, das im Unterricht gelernte Sortieren von Abfall zu Hause richtig weiterzuverfolgen.