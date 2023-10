Seit 27 Jahren ist der Heimatverein Gutmadingen aktiv. Das Ziel bei der Gründung des Vereins war es, die Geschichte von Gutmadingen zu erforschen und in Form eines Buches der Nachwelt zu erhalten. Nun ist es so weit, die Gutmadinger Chronik ist fertig und wird am Freitag, 13. Oktober, beim zweiten Festwochenende anlässlich des 750. Ortsgeburtstages, vorgestellt und verkauft.

Die Chronik hat einen Umfang von 215 Seiten und wurde in 400 Exemplaren gedruckt. Druckfrisch ist sie ab Freitag erhältlich. Die Brüder Hermann und Emil Kramer haben sich in unzähligen Stunden in Archiven informiert. Insbesondere Emil Kamer hat ein Vierteljahrhundert lang nach Ereignissen und Relikten der Gutmadinger Vergangenheit gesucht. Sei es im Gutmadinger Archiv, in dem des Fürstenhauses von Donaueschingen, in Landesarchiven und oder bei den Klöstern.

Als Bilanz der Sucharbeit hat sich zwar ergeben, dass Gutmadingen mindestens 24 Jahre älter ist als die 750 Jahre, die aktuell gefeiert werden. Tatsächlich reicht die Historie des Ortes aber noch viel weiter zurück, was auch die Funde von Grabbeigaben vor zwei Jahren erbrachten. Es handelt sich um ein Steinzeitgrab, das 3000 bis 4000 Jahre alt ist, und 120 Gräber der Merowinger-Zeit. Von diesen Gräbern wurden im September beim ersten Jubiläumswochenende einige Funde ausgestellt. Diesen Grabarbeiten widmet das Buch einen Teil seines Umfangs.

Nicht enthalten ist in dem Buch die Kirchengeschichte. Hierzu hat der Heimatverein vor drei Jahren die „Chronik der Kirchengeschichte“ herausgebracht. Das Heimatbuch ist nun bereits das vierte Werk, das der Verein realisiert hat. Es folgte auf das „Alemannische Wörterbuch“, das Buch „Gutmadingen im Spiegel der Presse“ und die Kirchengeschichte.

Beim Thema Gutmadingen und Kramer-Werke spiegelt sich einerseits die Geschichte der Technisierung der Landwirtschaft wider und andererseits die industrielle Entwicklung. Diesen beiden Themen ist in der Chronik ein breiter Raum gewidmet. Zur Entwicklung gehört auch der Bergbau. Letztlich spannt das Buch einen Bogen von der Jungsteinzeit bis ins 20. Jahrhundert. Weitere Themen sind etwa das Schulwesen, die Kriegszeiten, die Vereine und die Denkmäler in Gutmadingen. Das Alemannische Wörterbuch habe sich sehr gut verkauft, so Hermann Kramer, Vorsitzender des Heimatvereins. Der Erlös bildet zusammen mit vielen Aktionen, wie dem Most- und Schmalzbrotverkauf bei den Kramertreffen, und den Beiträgen der Mitglieder den Grundstock für die Finanzierung des Heimatbuches.

Am Freitag feiert Gutmadingen nun zum zweiten Mal seinen 750. Geburtstag. Um 19 Uhr beginnt der Jubiläumsabend im Gemeinschaftshaus. Hermann Kramer stellt das Buch vor und hält ein Referat zu einzelnen Themen. Um 20.30 Uhr folgt Unterhaltung mit dem Comedian Jochen Prang. Danach kann das Buch gekauft werden. Erhältlich sind auch die drei anderen Bücher des Vereins und der Bildband der IG Baaremer Baukultur.