von Thomas Schröter

Der Gemeinderat von Geisingen hat den Haushaltsplan sowie die Wirtschaftspläne für die beiden Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung für das Jahr 2021 verabschiedet. Allein beim Kernhaushalt geht es um ein Investitionsvolumen von rund 3,26 Millionen Euro. Eine Neuverschuldung sieht der Haushaltsplan ebenso wenig vor wie die Anhebung von Steuersätzen.

Ergebnishaushalt: Der Ergebnishaushalt, in dem geplante Aufwendungen und Erträge dargestellt werden, weist ein Ausgabenvolumen von rund 15,72 Millionen Euro aus. Die Einnahmenseite beläuft sich auf rund 14,73 Millionen Euro, im Saldo kommt der Ergebnishaushalt also zu einem Minus von rund 995.000 Euro.

Der Ergebnishaushalt, in dem geplante Aufwendungen und Erträge dargestellt werden, weist ein Ausgabenvolumen von rund 15,72 Millionen Euro aus. Die Einnahmenseite beläuft sich auf rund 14,73 Millionen Euro, im Saldo kommt der Ergebnishaushalt also zu einem Minus von rund 995.000 Euro. Investitionen: Das Investitionsvolumen beträgt rund 3,26 Millionen Euro. Zu den für das Jahr 2021 vorgesehenen Investitionsvorhaben zählt die Fortschreibung von Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten für das Rathaus im Ortsteil Gutmadingen (rund 60.000 Euro), die Umrüstung der Freiwilligen Feuerwehr auf digitalen Funkstandard (rund 65.000 Euro), die Ausstattung der Grundschulen mit neuer Medientechnik (rund 65.000 Euro) sowie Planungsarbeiten für den Breitbandausbau in der Region Geisingen (rund 158.000 Euro). Für den Hochwasserschutz sind 250.000 Euro eingeplant, für die Einführung von Baumurnengräbern, Erweiterungen von bestehenden Urnengrabfeldern auf den Friedhöfen in der Kernstadt und den Ortsteilen sowie die Erweiterung des Friedhofs Geisingen wird mit 173.000 Euro gerechnet.

Das Investitionsvolumen beträgt rund 3,26 Millionen Euro. Zu den für das Jahr 2021 vorgesehenen Investitionsvorhaben zählt die Fortschreibung von Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten für das Rathaus im Ortsteil Gutmadingen (rund 60.000 Euro), die Umrüstung der Freiwilligen Feuerwehr auf digitalen Funkstandard (rund 65.000 Euro), die Ausstattung der Grundschulen mit neuer Medientechnik (rund 65.000 Euro) sowie Planungsarbeiten für den Breitbandausbau in der Region Geisingen (rund 158.000 Euro). Für den Hochwasserschutz sind 250.000 Euro eingeplant, für die Einführung von Baumurnengräbern, Erweiterungen von bestehenden Urnengrabfeldern auf den Friedhöfen in der Kernstadt und den Ortsteilen sowie die Erweiterung des Friedhofs Geisingen wird mit 173.000 Euro gerechnet. Liquide Mittel: Zum Ausgleich des negativen Saldos im Ergebnishaushalt und für die investiven Ausgaben wird die Stadt auf liquide Mittel zurückgreifen. Diese Finanzmittelreserven (früher: Rücklagen) belaufen sich Ende 2020 auf rund 8,26 Millionen Euro.



Vorgesehen ist für das Haushaltsjahr 2021 ein Rückgriff auf diese Mittel in Höhe von rund 1,13 Millionen Euro. Ob dies tatsächlich im geplanten Umfang erfolgen wird, hängt davon ab, ob die Investitionen auch im geplanten Umfang getätigt werden. Zudem kann, wie Stadtkämmerer Rainer Betschner erklärte, die Stadt mit Zuschüssen und Fördermitteln in Höhe von rund 680.000 Euro rechnen, die im Haushaltsplan noch nicht aufgeführt werden konnten.

Stichwort: Finanzmittelreserve In der Kameralistik gab der Stand der allgemeinen Rücklagen Auskunft über die Finanzmittelreserve einer Kommune. Diese allgemeinen Rücklagen gibt es im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR), dem die Geisinger Haushaltssystematik mittlerweile folgt, in dieser Form nicht mehr: Sie werden in vollem Umfang in die Eröffnungsbilanz überführt und tauchen auf der Aktivseite unter der Position Liquide Mittel auf.