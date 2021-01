Der Gutmadinger Narrenverein hat bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres dazu aufgerufen, das Rabendorf närrisch mit ausgedienten Weihnachtsbäumen zu schmücken. Für den schönsten Narrenbaum ist ein Preis ausgesetzt. Da der Kinderball in Gutmadingen wegen der Corona-Krise nicht stattfinden kann, können Eltern zusätzlich Bilder von ihren verkleideten Kindern an die E-Mail-Adresse http://kraehenloch@gmx.de senden.

Der Narrenverein prämiert dann die Kinderkostüme – wie die Narrenbäume auch. Die Gutmadinger hoffen, so einen digitalen Ersatz gefunden zu haben. Der Kinderball hat im vergangenen Jahr im Ochsen stattgefunden. Dort wird es auch in Zukunft keine solchen Veranstaltungen mehr geben, da das Gebäude inzwischen verkauft wurde.

Geschichten fürs Narrenblättle werden noch gesucht

In Gutmadingen gibt es seit einigen Jahren ein Narrenblättle, das Bianca Weber herausbringt. Sie will es in diesem Jahr trotz der Pandemie wieder veröffentlichen und sucht noch nach Beiträgen. Sie bittet darum, kleine witzige Geschichten und ähnliches einfach in ihren Briefkasten zu werfen. Adresse: Hinter Gärten 8, Gutmadingen.

Die Geschichte kann auch per Telefon (07704) 407 98 07 direkt an sie gerichtet werden. Der Verkauf läuft anders als in den Vorjahren. Wer das Narrenblättle bei ihr telefonisch vorbestellt, bekommt es am Donnerstag, 11. Februar, nach Hause geliefert.

Fasnachtswurstverkauf mit Bringservice

Zusätzlich verkauft der Narrenverein Würste direkt nach Hause. Am Montag, 15. Februar, soll der Fasnachtswurst-Bringservice die Mahlzeit von 11.30 bis 12.30 Uhr zu den Kunden bringen. Wichtig ist die Vorbestellung, die bis zum 8. Februar bei Bernd Wullich, Telefon (07704) 62 32, oder Markus Still, Telefon (07704) 358 344, erfolgt sein muss.

Der Narrenverein hat im vergangenen Jahr in der Ortsmitte beim Platz der Freiheit den Narrenbrunnen aufgestellt. Ein Rabe, eine Katze und ein Hund sind darauf zu sehen. Die drei Figuren müssen nun noch ein Jahr länger warten, bis sich die Narrenschar um sie herum versammelt.