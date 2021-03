Die neue Ausbildung von Pflegepersonal fordert auch entsprechende Qualifikationen von Pflegekräften in Heimen, Krankenhäusern oder ambulanten Diensten, die Auszubildende in ihrer Praxis anleiten sollen.

Diese Praxisanleiter sind die Ansprechpartner der Auszubildenden während ihres praktischen Ausbildungsteils. Das Bildungszentrum für Pflegeberufe in Geisingen bietet nicht nur den theoretischen Teil der Ausbildung, sondern schult auch die Praxisanleiter.

Coronabedingt wurde die Fortbildung, bestehend aus drei Modulen, nur für das eigene Personal in den einzelnen Stationen des Heimes angeboten. Ursprünglich wollte man dies auch für Praxisanleiter anderer Einrichtungen anbieten.

Ein Teil der Fortbildung, die nach dem neuen Pflegeberufsgesetz vorgeschrieben ist, fand virtuell als Distanzunterricht statt. Doch auch in Präsenz seien Schulungen durchgeführt worden, mit Abstand und Maske. So endete der dritte Fortbildungsblock. Die Praxisanleiter sind damit qualifiziert fortgebildete Mitarbeiter.

Die Ausbildungsinhalte

Die Fortbildungsinhalte bestanden unter anderem darin, die Rolle und die Verantwortung der Praxisanleitung zu erlernen und das Konzept der Ausbildung kennenzulernen. Aber auch, Transfersicherung, das Reflektieren der Konfliktkompetenz, die Stärkung der Resilienz, also der psychischen Widerstandskraft, und selbstorganisiertes Lernen zu fördern.

Walter Hornung, organisatorischer Leiter, und Elisabeth Girard-Hecht, die für die fachliche Schulleitung verantwortlich ist, haben, zusammen mit Pflegedienstleitung und weiteren Mitarbeitern, die Teilnehmer geschult.

Die Auszubildenden seien wertvolle Mitarbeiter, so die beiden Schulleiter. Weiter sagen sie, durch eine entsprechende Anleitung in ihrer praktischen Ausbildung sollten die Pflegekräfte dauerhaft für den Pflegeberuf erhalten werden. Elisabeth Girard-Hecht betonte, dass es wichtig sei, die Schüler in der Praxis gut zu begleiten, damit aus ihnen gute Fachkräfte werden. Denn gut ausgebildetes Personal werde überall gesucht.