Der Wertstoffhof des Landkreises Tuttlingen für den westlichen Bereich des Kreises in Geisingen hat seit vergangener Woche wieder normal geöffnet. In der Woche zuvor war die Annahmestelle von Dienstag bis Samstag geöffnet, aber nur für Grünschnitt.

Wertstoffhöfe seit Mitte März geschlossen

Da derzeit viele in Kurzarbeit sind, hatte man wohl auch Zeit, den Keller, die Garage oder den Speicher zu entrümpeln. Aber wohin mit dem ganzen Material? Der Landkreis Tuttlingen hatte die Wertstoffhöfe und Grünschnittannahmestellen seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

Aus dem Landkreis Tuttlingen versuchten deshalb auch offenbar mehrere Einwohner, ihre Wertstoffe auf den offenen Wertstoffhöfen im benachbarten Landkreis Schwarzwald-Baar anzuliefern. Viele Landkreise haben aber solche Entsorgungseinrichtungen noch vollständig geschlossen.

Personal wurde aufgestockt

Da man im Landratsamt Tuttlingen nach der Wiedereröffnung damit rechnete, dass ein enormer Ansturm herrscht, wurde das Personal deutlich aufgestockt. Zusätzliches Personal, teilweise aus den Straßenmeistereien und dem Landratsamt, wurde nach Geisingen aber auch auf die anderen Wertstoffhöfe geschickt.

Sonst ist in der Regel nur ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vor Ort. Aufgrund der Pandemie dürfen die Mitarbeiter nicht beim Abladen helfen, und die Anlieferer dürfen höchstens zu zweit im Auto sein.

Stau auf der Tuttlingerstraße

Auf der Tuttlingerstraße stauten sich dann auch erwartungsgemäß die Autos, im großen und ganzen ging es aber geordnet zu. Aus der Distanz heraus beobachteten die Mitarbeiter das Abladen der gelieferten Wertstoffe und achteten auch darauf, dass die Abstände eingehalten werden.

Sonderabfallsammlung verschoben

Die für den heutigen Freitag im Abfallkalender geplante Sonderabfallsammlung wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Ab sofort sind in der Region Immendingen und in den Ortsteilen von Geisingen die Grünschnittannahmestellen vor Ort wieder geöffnet, der Wertstoffhof am Dienstag und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr und am Samstag von neun bis 13 Uhr.

Die mobilen Annahmestellen sind geöffnet in Aulfingen von 10 bis 10.30 Uhr bei der Festhalle, in Gutmadingen von 9.30 bis 10.30 Uhr Waldstrasse 23, in Kirchen-Hausen bei der Festhalle von 9.30 bis 10.30 Uhr und in Leipferdingen von 9.00 bis 9.45 Uhr beim Farrenstall.