Weit vorangeschritten sind die Arbeiten für das lokale Glasfasernetz der Region Geisingen. Roman Jauch, Niederlassungsleiter der Firma CEC Ingenieure, informierte den Technischen Ausschuss des Gemeinderats über den aktuellen Projektstand.

Tiefbau: Während die Tiefbauarbeiten in Geisingen, Gutmadingen und Kirchen-Hausen weitgehend – das heißt zu 90 bis 95 Prozent – fertiggestellt sind, ist in Aulfingen und Leipferdingen erst etwas mehr als die Hälfte der Arbeitsstrecke bewältigt. In Geisingen stehen vor allem noch die Verbindung von der Donau zur Hans-Kramer-Straße und das Neubaugebiet Große Breite an, in Kirchen-Hausen die Donautalstraße. In Aulfingen warten noch zwei Querungen der Landesstraße sowie eine Brückenquerung auf ihre Umsetzung, in Leipferdingen sind bislang lediglich die Tiefbauarbeiten in der Poststraße und der Kreuzstraße abgeschlossen.

Kabeleinzug: Ähnlich weit fortgeschritten wie die Tiefbauarbeiten ist der Kabeleinzug. Die Anbindung des lokalen Glasfasernetzes der Region Geisingen an das landkreisweite Backbone-Netz ist in Arbeit. Im Stadtgebiet Geisingen sind Hauptkabel und der Netzverteiler-Anschluss bereits vorhanden, die Verbindung nach Gutmadingen steht noch aus. In Kirchen-Hausen ist der Kabeleinzug in Kirchen erledigt, in Hausen noch nicht. In Aulfingen und Leipferdingen können noch keine Glasfaserkabel eingezogen werden, da die Tiefbauarbeiten nicht weit genug vorangeschritten sind.

Terminschiene: Laut aktuellem Bauzeitenplan rechnet CEC Ingenieure damit, dass das Glasfasernetz, mit dem die sogenannten weißen Flecken in der Region Geisingen bereinigt werden, Ende April nächsten Jahres abgeschlossen sein werden.

Nachfolgeprogramm: Geisingen visiert bereits das Nachfolgeprogramm „Gigabit-Richtlinie 2.0" an, mit dem die sogenannten grauen Flecken bei der Versorgung mit schnellem Internet beseitigt werden sollen. Auch dabei beträgt der Fördersatz des Bundes 50 Prozent, das Land übernimmt 40 Prozent, zehn Prozent der Investitionskosten trägt die Kommune. Gefördert werden Gebiete, in denen die Internet-Anschlussleistungen unter 500 Mbit/s im Download beziehungsweise symmetrisch – sprich: im Down- und Upload – unter 200 Mbit/s liegen.

Förderbescheid: Weil Geisingen mit CEC Ingenieuren seinen Förderantrag schnell eingereicht und bei der Bewertung anhand des programmspezifischen Kriterienkataloges eine hohe Punktzahl erreicht hat, wurde der Förderantrag im Schnellverfahren geprüft und bewilligt. Der Förderbescheid liegt seit Oktober vor. Demnach fallen in der Region Geisingen 539 Adressen unter die Vorgaben der „Gigabit-Richtlinie 2.0" und sind förderfähig.

Markterkundung: Der Antragstellung voran ging eine sogenannte Markterkundung. Dabei wird über das digitale Förderportal des Bundes bei den Telekommunikationsunternehmen abgefragt, welche derzeitigen Anschlussgeschwindigkeiten sie liefern und ob sie einen eigenwirtschaftlichen Ausbau anstreben. Ein Ärgernis in diesem Zusammenhang sei nach wie vor, wie Stadtrat Paul Haug (FW/FDP) ausführte, die Diskrepanz zwischen der behaupteten und der tatsächlichen Anschlussgeschwindigkeit des Anbieters Vodafone. Dagegen habe man leider keine praktische Handhabe, zumal das Vodafone-Netz nicht unter das Förderprogramm falle, so Jauch.

Nächste Schritte: Nachdem der Bescheid des Bundes über eine 50-prozentige Förderung in Höhe von rund 2,43 Millionen Euro vorliegt, wird in einem nächsten Schritt die 40-prozentige Förderung des Landes in Höhe von 1,94 Millionen Euro beantragt. Die Ausschreibung der Tiefbau- und Kabelarbeiten muss laut Programmregularien bis 10. Oktober 2024 erfolgen. Demnach werden die Arbeiten zum Schließen der grauen Flecken in der Region Geisingen voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 anlaufen.