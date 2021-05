Maibäume wurden in Geisingen im Kreisverkehr und in Gutmadingen aufgestellt. Dort wurde auch ein schönes Willkommensschild am Ortseingang aufgestellt. In Geisingen gab es eine schöne Idee, Gisinger Postkärtle stand auf Holzkisten, darin waren nachgedruckte alte, historische Postkarten die mitgenommen werden dürfen. Am Donausteg wurde mit viel farbigem Strickgarn eine Sicherung für Kinder angedeutet.