von Franz Dreyer

Die Pfarrgemeinde St. Michael in Leipferdingen feiert am Samstag, 15. August, Mariä Himmelfahrt und erinnert an das vor 75 Jahren abgelegte feierliche Gelöbnis.

In den schrecklichen Tagen am Ende des Zweiten Weltkrieges bestand die Gefahr, dass auch in Leipferdingen zerstörerische Kampfhandlungen stattfinden. Truppenteile der SS hatten die Bahnstrecke bis nach Aulfingen besetzt, um anrückenden französischen Einheiten Widerstand zu leisten.

Das feierliche Gelöbnis

In der großen Sorge über die drohenden Zerstörungen legten die Gläubigen an Ostern 1945 zusammen mit dem damaligen Pfarrer Otto Brecht das feierliche Gelöbnis ab: „Lieber Gott, wir, Deine Kinder, bitten Dich aus tiefsten Grunde unseres Herzens: Bewahre uns, unsere Pfarrei, unser schönes Gotteshaus, unsere Heimat und Höfe vor den Schrecken, Verwüstungen und Gräueln des Krieges und halte fern von und die strafenden Engel Deiner göttlichen Gerechtigkeit.

Dafür versprechen wir Dir feierlich, unser Leben zu bessern und dem Evangelium zu glauben. Insbesondere geloben wir feierlich, den Sonntag zu heiligen. Wir wollen an ihm gewissenhaft die heilige Messe besuchen und uns von knechtlichen Arbeiten enthalten. Insbesondere geloben wir feierlich, den 15. August, den Tag der Aufnahme Mariens in dem Himmel, als Wallfahrtstag zu begehen“.

Gottesdienst und Lichterprozession

Und siehe da, Leipferdingen wurde von kriegerischen Verwüstungen verschont. Seit 75 Jahren halten sich die Gläubigen in Leipferdingen an das Gelöbnis-Versprechen. Daran wird am Gelöbnistag am 16. August erinnert.

Wegen den Corona–Regeln kann der Festgottesdienst um 19.30 Uhr nur in eingeschränkter Form stattfinden. Anschließend geht es in einer Lichterprozession zum Friedhof, wo zur Erneuerung des Gelöbnisses eine Abordnung des Musikvereins Polyhymnia spielt.

Leipferdingen Richtfest am Feuerwehr-Gerätehaus in Leipferdingen Das könnte Sie auch interessieren

Heinrich Schilling, langjähriger Pfarrgemeinderat, hat im Archiv des Ordinariats Freiburg erfolgreich nach Quellen über jene Ereignisse geforscht, um auch für die jüngere Generation Wissenswertes über den Gedenktag zu erhalten. Außerdem gab er ein Gebetsheft zur Gelöbnis-Erneuerung heraus.