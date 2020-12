Die Corona-Pandemie hat die Besuche von Mitgliedern des Vereins „Asante Sana Tanzania„ in Afrika verhindert – aber die Hilfe des Vereins für Projekte in dem ostafrikanischen Land Tansania geht weiter.

Moskitonetze und Lebensmittel

Vor einem Jahr hatte der Verein beschlossen, künftig eine Behinderteneinrichtung, das Handicap Center Ilula, zu unterstützen. Mit der ersten Spende wurden dort 40 Moskitonetze und Lebensmittel gekauft. Dies berichten Lena Zinth, Sandra Maier sowie Isabel und Tanja Schnekenburger vom Vorstandsteam.

Das Handicap Center wird vom Staat nicht unterstützt. Es betreut nicht nur Mehrfachbehinderte, sondern auch Waisen, die als Babys einfach vor der Tür abgelegt werden. Dafür ist der Verein aus der Förderung des Schulprojektes in Tandala ausgestiegen, da diese Schule inzwischen weitere Unterstützer gefunden hat.

Unterstützung für eine private Schule

Im gleichen Ort wie die Behinderteneinrichtung wird schon seit der Gründung des Vereins 2012 eine private Schule für Halbwaisen und Waisen unterstützt. Ansprechpartner ist Pastor Michael Mkinywa, der in seiner freien Zeit die Schule baut. Mit Geldern aus Geisingen konnten in den beiden Klassenzimmern und in den Lehrergebäuden die Deckenplatten erstellt und die Fenstergitter eingebaut werden.

Außerdem wurde – wie in Tansania üblich – ein separates Gebäude für die Schultoilette erstellt. Hierfür wurden zuerst Steine aus Beton hergestellt, um sie anschließend für den Rohbau verwenden zu können. Im nächsten Jahr soll mit dem Bau von zwei weiteren Klassenzimmern begonnen werden.

Fotokalender und Kerzen

Neben der traditionellen Kalenderaktion des Vereins mit Bildern von den unterstützten Projekten, den Baufortschritten und natürlich vielen Kindern kam der Arbeit des Vereins noch eine weitere Aktion zugute: Auf dem Kreisverkehr bei der Geisinger Sozialstation wurden Kerzen aus Holz aufgestellt, diese konnten gegen eine Spende mitgenommen werden. Schon wenige Stunden nach dem Aufstellen waren alle weg, und eine zweite Aktion wenige Tage später hatte den gleichen positiven Effekt.

Mehr über den Verein Asante Sana Tanzania, die Projekte und das Spendenkonto.